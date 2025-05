Zum Teilen oder allein vernaschen: Marshmallow-Schnitten sind der perfekte Kuchen

Gebackene Marshmallows sind immer eine gute Idee. Doch irgendwie machen wir genau das viel zu selten. Vielleicht, weil es an Rezepten fehlt. Das ändert sich jetzt. Denn Marshmallow-Schnitten vom Blech sind einfach der Hammer. Diese kleinen Kalorienpakete sind irgendwo zwischen Kuchen und Dessert angesiedelt – und genau deshalb ein Hit. Ein bisschen knusprig, ein bisschen weich, ordentlich schokoladig und garantiert nicht langweilig.

Vielschichtiges Highlight: Marshmallow-Schnitten vom Blech

Marshmallow-Schnitten bestehen aus drei Schichten, die zusammenpassen wie… naja, wie Kekse, Schokolade und Marshmallows eben zusammenpassen. Bekannt und beliebt ist diese Kombi besonders in den USA, wo man sie unter dem Namen S’mores kennt. S’mores bezeichnen einen Lagerfeuer-Snack, der aus zwei Butterkeksen, einem Stück Schokolade und einem über dem Feuer gerösteten Marshmallow bestehen. Für viele sind sie ein nostalgischer Snack aus ihrer Kindheit. An sich schon eine gute Sache. Noch besser wird die Nascherei aber, wenn man sie in Kuchenform bringt. Denn alles ist besser in Kuchenform.

Spannend: Wusstest du, dass Marshmallows bereits seit der Antike bekannt sind? Damals waren sie nicht als Süßigkeit verbreitet, sondern galten als Medizin. Sie wurden bereits im Alten Ägypten zubereitet, wo man die Wurzel der Eibischpflanze zerstieß und mit Honig kochte, bis sich ein dicker Brei ergab. Nachdem er abgekühlt war, wurde er genutzt, um Husten und Halsschmerzen zu lindern. Mit der Zeit entwickelte sich das Rezept weiter, bis zu der Form, die wir heute kennen.

Für Marshmallow-Schnitten brauchst du also eine Keksschicht, eine Schokoschicht und Marshmallows. Erstere besteht aus zerbröselten Butterkeksen und geschmolzener Butter. Ein Tipp: Backe sie vor, während du den restlichen Teig vorbereitest. So bekommt sie einen leichten Röstgeschmack. Die zweite Schicht besteht aus Brownie-Teig, der im Ofen wunderbar saftig und leicht klebrig backt.

Nachdem der Schokoteig fertig ist, brauchst du das Highlight der Marshmallow-Schnitten: die Marshmallows. Verteile sie auf der Oberfläche und flambiere das Ganze. Bist du nicht ganz so pyromanisch veranlagt, kannst du das Blech auch unter den Grill deines Ofens schieben. Aber Achtung: Marshmallows verbrennen schnell. Sehen die nicht appetitlich aus? Wir können es kaum erwarten, endlich zu probieren. Ein wenig musst du den Kuchen jedoch noch abkühlen lassen, sonst kleben die Marshmallows an deinem Messer fest.

Marshmallow-Schnitten Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Wartezeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Backblech, ca. 20 x 30 cm

(gibt es z.B. online 🛒 1 Flambierbrenner Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 200 g Butterkekse

100 g Butter geschmolzen Für die Brownie-Schicht: 150 g Zartbitterschokolade

100 g Butter

3 Eier

150 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz

80 g Mehl Für das Topping: 150 g Marshmallows Zubereitung Heiz den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Leg das Blech mit Backpapier aus.

Zerkleinere die Butterkekse fein. Mische sie mit der geschmolzenen Butter und drücke die Masse gleichmäßig auf dem Boden der Form fest. Backe den Keksboden 8-10 Minuten vor.

Schmilz die Schokolade zusammen mit der Butter über einem Wasserbad oder bei niedriger Hitze. Lass sie leicht abkühlen.

Schlage Eier, Zucker, Vanilleextrakt und Salz cremig auf. Rühr die Schokomischung unter. Hebe dann Mehl unter.

Gieße den Teig auf den vorgebackenen Keksboden und back alles ca. 20-25 Minuten, bis die Oberfläche fest, das Innere aber noch weich ist.

Zerzupfe die Marshmallows grob.

Nimm das Blech kurz aus dem Ofen und verteile die Marshmallows dicht an dicht darauf. Schieb es unter den Grill oder nimm einen Flambierbrenner und bräun die Oberfläche leicht. Sei hier vorsichtig, das dauert nur 1-2 Minuten.

Lass alles vor dem Schneiden mindestens 30 Minuten abkühlen, damit die Marshmallows nicht zu sehr kleben.

