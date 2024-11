Martinsgans: Klassiker mit besonderer Geschichte

Wasche und schäle den Apfel, entferne die Kerne und schneide ihn in Würfel. Schäle die Zwiebel und schneide sie ebenfalls in Stücke. Befülle die Gans mit den Zwiebel-und Apfelstücken sowie den Kräutern und verschließe die Öffnung mit Küchengarn.

