Weihnachten und das große Schlemmen sind vorbei. Allerdings sind noch so viele Essensreste übrig. Was sollst du bloß mit ihnen anfangen? Wir zeigen dir heute ein leckeres Leftover-Rezept, mit dem du die Reste vom Weihnachtsessen in einen köstlichen Reste-Auflauf verwandeln kannst.

Schnelles Rezept für Reste-Auflauf mit Gans und Rotkohl

Du kennst das sicher auch: Nach dem Weihnachtsessen bleiben oft Reste von Gans, Rotkohl und Kartoffeln übrig. Statt die Reste einfach wegzuwerfen oder nur aufzuwärmen, kannst du mit diesem Rezept ein ganz neues Gericht zaubern.

Aus übrig gebliebenen Kartoffeln stellst du ein Kartoffelpüree her. Das kommt zusammen mit dem Fleisch und dem Rotkohl in eine Auflaufform und wird mit geriebenem Käse bestreut. Dann schiebst du alles in den Ofen und heraus kommt ein leckerer Auflauf, den alle lieben werden.

In einer Welt, in der wir immer bewusster mit unseren Ressourcen umgehen, ist der Reste-Auflauf auch eine gute Möglichkeit, einen Beitrag gegen die Verschwendung von Lebensmitteln zu leisten und gleichzeitig die Familie mit einem deftigen und schmackhaften Gericht zu verwöhnen.

Sind noch Kuchenreste übrig, kannst du aus ihnen leckere Rumkugeln zaubern. Die sind aber nur was für die Erwachsenen, wenn du echten Rum verwendest. Oder du verwandelst deine Brötchen vom Vortag in ein leckeres Frühstück: den Ofenschlupfer. Weitere spannende Tipps zur Verwertung von Gemüse- und Obstresten findest du in unserem Leckerwissen.

Speichere dir das Rezept für unseren Reste-Auflauf am besten gleich ab, um nach Weihnachten nicht auf Essensresten sitzen zu bleiben. So geht kreative Resteverwertung!