Matcha Mochi Brownies: süßes Gebäck, das süchtig macht

Geht es dir wie uns und du kannst bei süßen Gebäcken auch nicht Nein sagen? Dann wirst du diese Matcha Mochi Brownies lieben. Mit ihnen verbinden sich zwei japanische Klassiker zu einem leckeren Rezept, dem niemand widerstehen kann. Hole deine Schürze raus und komm mit in die Backstube!

Rezept für Matcha Mochi Brownies: süß, grün, saftig

Matcha, der fein gemahlene grüne Tee, hat in Japan Tradition und spielt eine zentrale Rolle in der Teezeremonie. Ihn kombinieren wir mit dem traditionellen Reiskuchen aus gestampftem Klebreis, der in Japan besonders zu Neujahr gegessen wird. Die gemeinsame Zubereitung von Mochi zu Silvester symbolisiert Glück und Gemeinschaft für das kommende Jahr.

Für die Matcha Mochi Brownies benötigst du neben dem Matcha-Pulver und dem speziellen Mochiko-Reismehl noch Butter, Eier, Mehl und Zucker. Für die Ganache brauchst du außerdem weiße Schokolade und Sahne.

Die Zubereitung erfordert ein wenig Geschick sowie Geduld, aber es lohnt sich allemal. Die Brownies überzeugen mit ihrer Textur, die weich und zäh zugleich und ganz anders als herkömmliche Brownies ist. Obendrein begeistern sie auch mit ihrer grünen Farbe und dem subtilen Aroma des Matchas.

Wir sind schon große Fans der süßen Gebäcke und naschen ein Stück nach dem anderen. Wage dich an das Rezept und lass dich genauso von den Matcha Mochi Brownies begeistern wie wir.

Du bist jetzt richtig auf den Matcha-Geschmack gekommen? Dann probiere als Nächstes unser cremiges Matcha-Tiramisu, das italienische Eleganz mit japanischer Raffinesse verbindet. Für den perfekten Start in den Tag empfehlen wir dir unsere buttrigen Matcha-Croissants oder die fluffigen Matcha-Pancakes, die jedes Frühstück zu etwas Besonderem machen.

Matcha Mochi Brownies Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Kühlzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Portionen 9 Stück Kochutensilien (23×23 cm, online z.B. hier 🛒) 1 Brownie-Backform Zutaten 1x 2x 3x Für die Brownies: 85 g Butter geschmolzen und abgekühlt

250 g Kristallzucker

2 Eier

2 EL Matcha-Pulver gesiebt

1 EL Vanilleextrakt

325 ml Milch

360 g Mochiko Reismehl, online z.B. hier 🛒

1 TL Salz Für die Ganache: 170 g weiße Schokoladenchips

60 ml Sahne

1 EL Matcha-Pulver Kochqualität Zubereitung Heize den Ofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette eine 23×23 cm Backform ein oder lege sie mit Backpapier aus.

Verrühre Butter, Zucker, Eier, 2 EL Matcha-Pulver und Vanilleextrakt mit einem Schneebesen, bis die Mischung glatt ist.

Gib etwa die Hälfte der Milch dazu und verrühre alles. Füge die restliche Milch hinzu und rühre, bis alles vollständig vermischt ist.

Rühre das Reismehl und Salz unter, bis du einen geschmeidigen Teig erhältst.

5.Fülle ihn in die vorbereitete Backform und verteile ihn mit einem Streichspatel gleichmäßig. Backe den Teig 40-50 Minuten. Mach die Stäbchenprobe.

Nimm die Brownies aus dem Ofen und lass sie etwa 30 Minuten in der Form auf einem Kuchengitter abkühlen.

Bereite währenddessen die Matcha-Ganache zu.

Gib dafür die Schokoladenchips und Sahne in eine mikrowellengeeignete Schüssel. Erwärme beides für 45 Sekunden und rühre dann mit einem Silikonspatel um.

Falls die Schokolade nicht vollständig geschmolzen ist, erwärme sie in 10-Sekunden-Intervallen und rühre bis sie eine glatte Konsistenz.

Siebe dasMatcha-Pulver hinein und verrühre alles gut.

Gieße die Matcha-Ganache über die Brownies und verteile sie gleichmäßig mit einem Spatel.

Stelle die Form dann für etwa 45 Minuten in den Kühlschrank, bis die Ganache fest ist.

Nimm die Matcha Mochi Brownies aus der Form und schneide sie in 9 Stücke. Notizen Die Brownies können in einem luftdichten Behälter bei Raumtemperatur bis zu 3 Tage aufbewahrt werden.

Du kannst die Brownies auch bis zu 3 Monate einfrieren.

