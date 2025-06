Diese Croissants vereinen das Beste aus zwei Welten zum Frühstück

Ich liebe Matcha. Und ich liebe Croissants. Dementsprechend glücklich machen mich diese köstlichen Matcha-Croissants. Hier treffen französische Backkunst und japanische Teekultur aufeinander und ergeben ein herrliches Backwerk, das kaum besser an einem entspannten Morgen passen könnte.

Matcha-Croissants vereinen zwei köstliche kulinarische Welten

Matcha findet sich in unzähligen Rezepten. Völlig egal ob als Matcha-Latte, -Cheesecake oder -Tiramisu. Matcha besitzt eine große Menge an Fans, die nicht genug von dem charakteristischen, grünen Pulver bekommen. Mittlerweile findet es in viel mehr Zubereitungen eine Verwendung, statt einfach nur als Tee genossen zu werden.

Auch, wenn heutzutage Japan mit Matcha in Verbindung gebracht wird, stammt es ursprünglich aus China. Wahrscheinlich wurde es im Laufe des sechsten Jahrhunderts entwickelt und als Teil der Medizin verwendet. Erst 1191 wurden Teesamen in größeren Mengen nach Japan gebracht und dort etabliert. In China geriet Matcha in Vergessenheit, in Japan blühte der Tee hingegen im wahrsten Sinne des Wortes richtig auf.

Das Besondere am Matcha-Tee liegt sowohl im Umgang mit den Pflanzen als auch in der Zubereitung. Für Matcha geeignete Teepflanzen werden vier Wochen vor der Ernte beschattet, wodurch besonders geschmackvolle, dunkelgrüne Blätter entstehen. Nach der Ernte werden die Teeblätter gedämpft, getrocknet und anschließend zu feinem Pulver gemahlen. Aufgrund der aufwändigen Herstellung gilt Matcha als besonders edle Teesorte.

In dieser Zubereitung verarbeitest du das Pulver direkt im Croissant-Teig, wodurch es nicht nur für eine wunderschöne Färbung des Gebäcks sorgt, sondern ihm auch seinen charakteristischen, erdigen Geschmack verleiht. Lass dich von der Zubereitung des Teigs nicht verunsichern. Du musst ihn, nachdem er gegangen ist, noch dreimal falten und kühlen. Dieser, in der Fachsprache „Tourieren“ genannter, Vorgang sorgt dafür, dass der Teig mehrere dünne Schichten erhält, die im Ofen fluffig, knusprig aufgehen.

Matcha Croissants Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Ruhezeit 3 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 45 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Pck. Trockenhefe

100 ml lauwarmes Wasser

1 Bio-Zitrone

300 g Weizenmehl Type 550 oder 405

1 TL Salz

30 g Rohrzucker

1 EL feines Matcha-Pulver Ceremonial Grade

80 ml kalte Milch

200 g kalte Butter

1 Ei Größe M

2 EL gehackte Pistazien Zubereitung Löse die Hefe im lauwarmen Wasser auf. Lass die Mischung etwa 5 Minuten stehen, bis sie leicht schäumt.

Wasche die Zitrone unter heißem Wasser ab und reibe etwa 1 TL der Schale ab.

Vermenge Mehl, Salz, Zucker, Zitronenschale und Matcha in einer großen Schüssel. Gib die Hefemischung und die Milch dazu und verknete alles 5-7 Minuten lang zu einem weichen Teig.

Forme ihn zu einer Kugel und lass ihn für anderthalb Stunden bei Zimmertemperatur gehen.

Rolle die kalte Butter zwischen zwei Backpapierblättern mit einem Nudelholz 🛒 zu einem etwa 15 x 15 cm großen Quadrat aus und stelle sie für mindestens 30 Minuten kalt.

Rolle anschließend den gegangenen Hefeteig auf einer bemehlten Fläche rechteckig aus. Platziere die Butterplatte in der Mitte des Rechtecks und klappe nun die linke und rechte Seite über die Butter, sodass sie sich in der Mitte überlappen. Rolle den Teig mit der verschlossenen Butter auf etwa 60 x 20 cm aus, falte ihn in Drittel zusammen und stelle ihn für 30 Minuten kalt.

Wiederhole den Vorgang des Ausrollens und Zusammenklappens noch 2 Mal.

Rolle den Teig nach der letzten Ruhephase auf etwa 0,5 cm Dicke aus und schneide ihn in gleichmäßige Dreiecke.

Drehe die Dreiecke von der breiten Seite her zur Spitze zu Croissants aus. Verteile sie auf einem, mit Backpapier ausgelegtem Blech. Decke sie mit einem Tuch ab und lass sie für 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen.

Heize den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verquirle das Ei und bestreiche die Croissants damit. Bestreue sie mit den gehackten Pistazien und backe sie für 15-20 Minuten goldbraun und knusprig.

Lass sie auf einem Gitter abkühlen und bestäube sie vor dem Servieren noch mit etwas Matchapulver.

