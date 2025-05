Matjesbrötchen wie vom besten Fischimbiss

Er ist einer der schönsten kulinarischen Feiertage, den es gibt: der Weltfischbrötchentag! Deshalb nehmen wir heute eines der beliebtesten Fischbrötchen überhaupt unter die Lupe. Matjesbrötchen muss jeder Fischimbiss, der etwas auf sich hält, auf der Karte haben. Was daran so lecker ist und wie du dir zu Hause einfach selber ein Matjesbrötchen machen kannst, erfährst du hier!

Matjesbrötchen, ein echter Klassiker

Wir bei Leckerschmecker lieben das Meer. An einer schönen Strandpromenade entlang zu schlendern und den Blick aufs Wasser zu genießen, versetzt uns alle in friedliche Gemütszustände. Noch besser ist so ein Moment nur, wenn man nebenbei noch etwas richtig Leckeres zu futtern hat. Wie gut, dass es Matjesbrötchen gibt! An den meisten Promenaden von Küstenorten gibt es zahlreiche Stände, die den deftigen Snack im Angebot haben.

Aber was ist Matjes überhaupt? Matjes ist eine Zubereitung aus jungen Heringen, die noch nicht geschlechtsreif sind. Das Wort leitet sich vom holländischen Meisje ab, was „Mädchen“ bedeutet und sich, bezogen auf den Fisch, mit „Jungfernhering“ übersetzen lässt. Die jungen Heringe haben einen hohen Fettanteil und werden direkt nach dem Fang bis auf die Bauchspeicheldrüse ausgenommen und enthauptet. Das, was dann vom Fisch übrig bleibt, wird eine Woche lang in einem Holzfass in Salz gereift. Matjes ist somit also teilweise fermentiert und gibt dem Matjesbrötchen so seinen einzigartigen, salzigen Geschmack.

Wie das richtige Matjesbrötchen zubereitet wird, ist umstritten: Manche mögen es lieber mit Salat, andere ohne. Zwiebeln sind nicht jedermanns Geschmack. Mayonnaise, Schmand oder Butter werden als Aufstrich genommen. Wir mögen Matjes am liebsten so pur wie möglich: Auf ein weißes Brötchen kommen zwei Filets des fettigen Fisches (der übrigens dadurch viele Omega-3-Fettsäuren beinhaltet), ordentlich rohe Zwiebeln und ein bisschen Salat. Der ist allerdings optional. Das knusprige Brötchen und der ölige, aromatische Fisch bilden eine perfekte Kombination, die einfach köstlich ist.

Du hast noch mehr Appetit auf Matjes? Kein Problem! Bereite ihn doch klassisch nach Hausfrauenart zu oder mische einen herzhaften Heringssalat zusammen. Magst du deine Fisch-Snacks doch lieber paniert? Dann mach dir Kibbeling selber!