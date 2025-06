Die neue Art, Spargel zu feiern: als Auflauf mit Maultaschen und Käse

Da sind sie also, meine zwei großen Food-Lieblinge: Maultaschen und Spargel! Und was macht man, wenn man diese beiden Küchenhelden hat? Man kombiniert sie, wirft noch eine ordentliche Portion Käse und Sauce hollandaise dazu – und ab damit in den Ofen. Fertig ist ein Gericht, das garantiert jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Cremig, käsig, würzig. Bist du bereit für diesen Maultaschen-Auflauf mit Spargel?

Rezept für Maultaschen-Auflauf mit Spargel

Dieser Maultaschen-Auflauf mit Spargel ist ein echtes Wohlfühlessen für jeden Spargel-Liebhaber. Wer Maultaschen mag, kommt auch auf seine Kosten. Ich persönlich finde, dass beides zusammen eine unschlagbar leckere Kombi ist. Ich wünschte, ich hätte sie früher für mich entdeckt. Gemeinsam mit Sahne, Sauce hollandaise und würzigem Käse wird daraus ein Auflauf, den du bestimmt jede Spargelsaison aufs Neue nachkochen willst.

Da schon bald (am 24. Juni) das sogenannte „Spargel-Silvester“ ist, also der Stichtag, an dem es den letzten Spargel gibt, verlieren wir besser keine Zeit. Binde dir deine Schürze um, schnapp dir eine ofenfeste Form und los geht’s!

Zuerst bereiten wir den weißen Spargel vor. Dieser kommt nämlich leicht gegart in den Auflauf und darf dann beim Backen weitergaren. Dafür bringst du einen Topf mit Salz, etwas Butter, Zitronensaft und einer Prise Zucker zum Kochen und gibst den geschälten Spargel einige Minuten hinzu. Nach dem Kochen lässt du ihn kurz abkühlen und schneidest ihn in mundgerechte Stücke.

Das Gleiche machst du mit den Maultaschen. Schneide auch sie in gut verzehrbare Stücke. Gib sie gemeinsam mit dem Spargel und einer Dose Erbsen in die Form. Als nächstes gießt du eine ordentliche Portion Sauce hollandaise und Sahne über alles. Danach erst mal alles ordentlich vermischen, würzen und mit einer dicken Schichte Käse bestreuen. Im Anschluss geht’s für eine gute halbe Stunde in den Ofen.

Wenn du möchtest kannst du noch einen frischen grünen Salat dazu servieren. Das ist aber kein Muss. Der Maultaschen-Auflauf mit Spargel schmeckt auch so einfach nur klasse! Lass es dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker haben wir noch viele weitere unschlagbare Auflauf-Rezepte, die dir ganz sicher munden werden. Probiere als nächstes unseren Ratatouille-Maultaschen-Auflauf oder diese Maultaschen-Lasagne. Und wenn du die Kombination aus Spargel und Maultaschen genauso genial findest wie wir, können wir dir auch eine Spargel-Maultaschen-Pfanne empfehlen. Lass es dir schmecken!

Maultaschen-Auflauf mit Spargel Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (ca. 40 cm, online erhältlich, z.B. hier 🛒 1 Auflaufform Zutaten 1x 2x 3x 6 Spargelstangen

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Zucker

etwas Zitronensaft

2 EL Butter

2 Packungen Maultaschen à ca. 400g

1 Dose Erbsen ca. 425 g

1 Packung Sauce hollandaise ca. 400ml oder selbstgemacht

200 ml Sahne

200 g Käse z.B. Gratinkäse Zubereitung Schäle den Spargel, entferne die holzigen Enden.

Bringe einen Topf mit etwas Salz, einer Prise Zucker, einem Spritzer Zitronensaft sowie 2 EL Butter zum Kochen.

Gare den Spargel ca. 8 Minuten. Gieße ihn ab, lass ihn kurz abkühlen und schneide ihn in kleine Stücke.

Schneide die Maultaschen in mundgerechte Stücke und gib sie in eine Auflaufform. Füge den Spargel und die Erbsen hinzu. Übergieße das Ganze mit Sauce hollandaise und Sahne. Würze mit Salz und Pfeffer. Vermenge alles miteinander, bis es gleichmäßig vermischt ist.

Bestreue das Ganze mit Käse.

Backe den Maultaschen-Auflauf bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) für 35 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.