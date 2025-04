Diese mediterrane Reispfanne mit Spargel bringt Urlaub auf den Teller

Wenn der nächste Urlaub noch auf sich warten lässt, müssen wir uns eben einfach ein wenig Ferienstimmung in die eigenen vier Wände holen. Das schaffen wir häufig mit Kochen. Entweder bereiten wir traditionelle Rezepte unser liebsten Urlaubsziele zu oder bereiten Gerichte zu, die international angehaucht sind. Diese mediterrane Reispfanne mit Spargel zum Beispiel lässt von Sommertage am Mittelmeer träumen und stimmt schon einmal auf die nächste Reise ein.

Rezept für mediterrane Reispfanne mit Spargel: Kochen mit Fernwehgarantie

Hach, wie schön war doch der letzte Urlaub im Süden! Dösen am Strand, abkühlen in den Wellen des Mittelmeeres, bummeln durch kleine Gassen idyllischer Städtchen und vor allem leckere Köstlichkeiten an jeder Ecke. Wir lieben es einfach, in den Urlaub zu fahren! Dabei begeistern uns nicht nur Landschaften und Orte, sondern auch die kulinarischen Geheimnisse, die die Kultur des Reiselandes ausmachen.

Nichts gefällt uns mehr, als durch die Angebote zahlreicher Restaurants, Cafés und kleiner Imbisse zu schlemmen und dabei die eine oder andere Idee wieder mit nach Hause zu nehmen. Denn das unbeschwerte Urlaubsgefühl lässt sich am besten in kulinarischen Souvenirs konservieren.

Unsere mediterrane Reispfanne mit Spargel haben wir nach der letzten Reise ans Mittelmeer gekocht und uns dafür die schönsten Zutaten der Regionen zu Nutze gemacht. Kombiniert haben wir diese mit einem absoluten Frühlingsliebling, auf den wir gerade nicht verzichten können: klar, die Rede ist von Spargel. Bei diesem Rezept entscheiden wir uns für die grünen Stangen, denn sie schmecken etwas würziger und knackiger. Und man muss sie nicht schälen – eine echte Win-Win-Situation!

Um die mediterrane Reispfanne mit Spargel zu kochen, verwenden wir Paella-Reis. Den bekommt man in gut sortierten Supermärkten oder online. Alternativ kann man das Pfannengericht aber auch mit Risottoreis zubereiten. Außerdem verfeinern wir sie mit Safran, ein feines Gewürz, das nicht ganz günstig ist. Wer darauf verzichten möchte, lässt ihn einfach weg!

Mediterrane Reispfanne mit Spargel Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Ruhezeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 900 ml Gemüsebrühe

1 TL Safranfäden

1 Zwiebel

4 Knoblauchzehen

1 Paprika

2 Tomaten

300 g grüner Spargel

200 g Brokkoli

Olivenöl

1 TL Paprikapulver geräuchert

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Thymian getrocknet

300 g Paella-Reis online z.B. hier 🛒 , alternativ Risottoreis

Salz und Pfeffer

100 g Erbsen TK

2 Rosmarinzweige

1 Spritzer Zitronensaft Zubereitung Erhitze die Gemüsebrühe in einem Topf und rühre den Safran ein. Ziehe den Topf vom Herd, sobald die Brühe köchelt und halte sie warm.

Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides. Wasche die Paprika, Tomate, den Spargel und den Brokkoli. Entkerne die Paprika und schneide sie in Streifen. Würfele Tomaten. Entferne die holzigen Enden vom Spargel und halbiere oder drittele ihn. Teile den Brokkoli in Röschen.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und schwitze Zwiebel, Paprika und Spargel darin an.

Gib den Knoblauch dazu, röste ihn kurz mit und füge dann die Tomaten, die Paprikagewürze und den Thymian hinzu. Lass alles 3 Minuten garen.

Gib den Reis dazu und schwitze in 1 Minute an. Rühre dabei um.

Füge die Erbsen und den Rosmarin hinzu und lösche alles mit der Gemüsebrühe ab.

Lass den Pfanneninhalt aufkochen und anschließend 15 Minuten leise köcheln, bis der Reis gar ist, aber noch Biss hat.

Ziehe die Pfanne vom Herd, lass den Inhalt noch 10 Minuten zugedeckt ziehen und beträufele ihn vor dem Servieren mit Zitronensaft.

