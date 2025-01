Dieses asiatische Pfannengericht wird dich begeistern

Kennst du Mei-Fun-Nudeln? Wenn nicht, hast du bisher etwas verpasst! Sie sind blitzschnell zubereitet, unheimlich lecker und eignen sich daher perfekt als schnelle Idee zum Mittag- oder Abendessen. Schnapp dir ein paar Reisnudeln und nur eine Handvoll anderer Zutaten und lass uns direkt loslegen!

Mei-Fun-Nudeln: Klassiker aus der asiatischen Küche

An manchen Tagen ist aufwendiges Kochen etwas Schönes. An anderen versetzt alleine die Vorstellung, lange in der Küche zu stehen, in Angst und Schrecken. Für genau solche Tage sind Mei-Fun-Nudeln gemacht. Du brauchst im Grunde nur Reisnudeln, Öl und Sojasoße sowie Fleisch und/ oder Gemüse deiner Wahl. Kurz darauf stehen Mei-Fun-Nudeln vor dir, ein dampfendes Gericht, das nur glücklich machen kann.

Mei-Fun-Nudeln sind ein Klassiker, der ursprünglich aus China stammt, aber auch in den umliegenden Ländern bis nach Singapur und Indonesien beliebt ist. Es handelt sich um dünne Reisnudeln, die als Vermicelli bekannt sind. Sie können vielseitig zubereitet werden – beispielweise in Suppen, Pfannengerichten oder Salaten. In diesem Fall wird ein leckeres, schnelles Pfannengericht daraus, das als „Singapur Mei Fun“ bekannt ist. Der Name ist jedoch irreführend, denn es handelt sich eigentlich um ein Gericht der kantonesischen Küche. Doch egal, wo genau die Ursprünge liegen, Mei-Fun-Nudeln sind einfach köstlich.

Beginne damit, die Nudeln in kaltem Wasser einzuweichen, bis sie weich und flexibel werden. Vermische sie danach mit etwas Öl und Sojasoße und stelle sie beiseite. Nun geht es an die restlichen Zutaten. Du kannst Huhn verwenden, wenn du magst, oder je nach Geschmack verschiedene Gemüsesorten. Besonders lecker sind Ingwer, Schalotten, Karotten und Lauch. Schneide alles in dünne Stifte und brate diese bei hoher Temperatur in einem Wok 🛒 an. Ist das Fleisch zart und das Gemüse fast gar, kommen die Nudeln dazu. Diese müssen nun ebenfalls durchgaren, das dauert etwa vier Minuten. Füge abschließend Frühlingszwiebeln hinzu, und fertig ist dein blitzschnelles Pfannengericht, das dir den einen oder anderen Mittag oder Abend retten wird.

Schnelle, asiatische Gerichte machen glücklich und sind einfach zubereitet. Überzeugt? Dann probiere doch auch mal gebratenen Eierreis mit Gemüse, diesen schnellen koreanischen Zucchini-Salat und schnelle Asia-Nudeln in Erdnusssoße. Einfach nur gut!

Mei-Fun-Nudeln Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g dünne Reisnudeln

3 EL Rapsöl

3 EL Sojasoße

200 g Hähnchenbrust

1 Stück Ingwer etwa 2 cm

1 Schalotte

1 Karotte

3 Frühlingszwiebeln

1 Stange Lauch

1 TL Currypulver

Pfeffer

Sesamöl Zubereitung Weiche die Reisnudeln nach Packungsanweisung in warmem Wasser ein und lasse sie abtropfen. Vermenge sie mit 1 EL Sojasoße und 1 EL Rapsöl.

Schneide die Hähnchenbrust, den Ingwer, die Schalotte, die Karotte, die Frühlingszwiebeln und den Lauch in dünne Streifen.

Erhitze das restliche Rapsöl in einer großen Pfanne oder einem Wok und brate das Hähnchen darin an, bis es gar ist.

Füge den Ingwer, die Schalotte, die Karotte, und den Lauch hinzu und brate alles zusammen für etwa 5 Minuten.

Streue das Currypulver darüber und rühre es gut unter.

Gib die abgetropften Reisnudeln in die Pfanne und vermenge sie mit dem Gemüse und Hähnchen. Streue die Frühlingszwiebeln darüber.

Füge die restliche Sojasoße hinzu und rühre alles gut durch. Würze das Gericht mit etwas Pfeffer und einem Spritzer Sesamöl.

