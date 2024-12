Diese griechischen Kekse dürfen an Weihnachten nicht fehlen

Kennst du Melomakarona? Wenn nicht, dann hast du bisher etwas verpasst. Nur so viel: Kekse aus Gries und Olivenöl, getränkt mit Orangenhonig. Wenn dir das nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, dann weiß ich auch nicht weiter.

Melomakarona: griechische Weihnachtskekse mit Orangenhonig

Ein Freund von mir war vor Kurzem mit dem Fahrrad in Griechenland unterwegs. Auf seinem Instagram-Account teilte er Eindrücke dieser Reise. Immer wieder tauchten in den Bildern und Videos bestimmte Kekse auf. „Melomakarona“, betitelte er sie. Auf Nachfrage berichtete er von köstlichem Gebäck mit Honig, das von den Einheimischen auch gerne mal verschenkt wurde. Besonders jetzt zur Weihnachtszeit gibt es die Kekse überall zu kaufen.

Ich begann also, nach Rezepten zu suchen. Schnell fiel mit auf, dass die Kekse nicht nur aus Mehl bestanden, sondern immer auch Hartweizengries verwendeten. Dieses Detail ist sehr wichtig, um den authentischen Geschmack der Kekse hinzubekommen. Der Teig für die Melomakarona beinhaltet zudem Gewürze wie Zimt und Nelken sowie Olivenöl. Eier oder Milch brauchst du keine.

Die größte Besonderheit der Melomakarona ist allerdings, dass sie nach dem Backen in einen Sirup getaucht werden. Dieser besteht aus Wasser, Zucker, Honig🛒 und Orangen und verleiht den Keksen einen extra weihnachtlichen Geschmack. Ernährst du dich vegan, kannst du den Honig übrigens einfach durch Zucker ersetzen. So werden alle glücklich!

Damit du die Kekse auch nach dem Tränken in Sirup gut essen kannst und sie nicht an deinen Fingern kleben bleiben, wälzt du sie in Puderzucker und gehackten Nüssen. Sehen die nicht gut aus? Du wirst es kaum erwarten können, den nächsten Bissen nehmen zu dürfen.

An Plätzchen haben wir in der Leckerschmecker-Redaktion schon so einiges weggenascht. Unsere Favoriten sind dabei immer wieder Klassiker wie Engelsaugen. Doch auch internationale Rezepte probieren wir gern aus – Lieblinge sind Baseler Brunsli und Brutti ma Buoni, italienische Haselnussmakronen.

Melomakarona: griechische Weihnachtskekse Nele 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 50 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Sirup: 300 g Zucker

300 g Honig

2 Zimtstangen

1 Bio-Orange

2 Nelken Für die Kekse: 150 g Hartweizengries

500 g Weizenmehl

1/2 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 ml Orangensaft

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 EL Zimtpulver

1 Prise Muskatnuss

1 Prise Nelken gemahlen

1/2 TL Natron

125 ml Olivenöl

125 ml Rapsöl

50 g Honig alternativ Zucker

2 Bio-Orangen Für die Deko: 200 g Nüsse gehackt

3 EL Puderzucker Zubereitung Beginne damit, den Sirup zu kochen. Bringe dafür alle Zutaten bis auf den Honig mit 150 ml Wasser zum Kochen, bis sich der Zucker gelöst hat. Rühre den Honig ein und stelle den Sirup zum Abkühlen beiseite.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Bereite nun den Teig vor. Vermische dafür Gries, Mehl, Backpulver und eine Prise Salz miteinander.

Verrühre in einer separaten Schüssel nun Orangensaft, Zucker, Vanillezucker und die Gewürze miteinander und mische das Natron schwungvoll unter, bis die Mischung beginnt, Blasen zu werfen.

Gieße nun das Öl, 90 ml Wasser den Honig und die abgeriebene Schale der beiden Orangen hinzu. Verknete den Teig rasch. Achte darauf, nicht zu lange zu kneten, sonst wird er fest.

Forme den Teig nun in ovale Kekse, die alle etwa 30 g wiegen. Stich jeden Kekse mit einer Gabel ein und backe die Kekse für 15-20 Minuten.

Sobald die Kekse fertig sind, tauche sie noch heiß in den Sirup ein und lass sie für etwa 10 Sekunden durchziehen. Tropfe sie auf einem Gitter ab und wälze sie dann in den gehackten Nüssen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.