Mexikanische Tomatensuppe: feuriger Genuss gegen Fernweh

So langsam stehen bei uns wieder öfter warme Suppen auf dem Speiseplan. Nachdem wir uns im Sommer durch die ganze Bandbreite kalter Suppenspezialitäten geschlemmt haben, kommt nun der Appetit auf warme Varianten zurück, so wie auf diese würzige mexikanische Tomatensuppe.

Rezept für mexikanische Tomatensuppe

Wenn der Jahresurlaub schon eine Weile zurückliegt und die nächste Reise noch nicht einmal in Sicht ist, kann ein gutes Essen dabei helfen, das Fernweh zu stillen. Heute reisen wir deshalb einfach mal nach Mexiko, zumindest kulinarisch. Auf unseren Tellern oder besser gesagt in unseren Schüsseln befindet sich eine mexikanische Tomatensuppe. Die schmeckt dank Chili schön feurig, durch Tomaten fruchtig und enthält auch sonst jede Menge für diese Landesküche typische Zutaten. Fangen wir also an.

Die Suppe ist in nur 30 Minuten servierfertig und damit perfekt für alle, die nicht viel Zeit für aufwendige Gerichte haben. Schäle zunächst Zwiebel und Knoblauch und hacke sie fein. Erhitze Öl in einem Topf und dünste das Gemüse darin an. Gib etwas Tomatenmark und Zucker hinzu und brate die beiden Zutaten kurz mit an. Nun löschst du alles mit den Dosentomaten und Gemüsebrühe ab. Es kommen noch Salz, Pfeffer und getrockneter Oregano hinzu, Deckel drauf und etwa 15 Minuten köcheln lassen. Vergiss nicht, gelegentlich umzurühren.

Die Zeit dazwischen kannst du nutzen, um Mais und Bohnen abtropfen zu lassen, die Avocado in Würfel zu schneiden, den Koriander zu hacken und die Chili in Ringe zu schneiden. Füge nach der Kochzeit den Saft einer halben Limette, Kreuzkümmel und Chili hinzu und püriere die Suppe gut durch. Gib Mais und Bohnen hinzu, erwärme sie kurz in der Suppe und serviere sie dann mit Koriander, Crème fraîche, Avocado und Tortilla-Chips.

Im Gegensatz zum Suppenkasper lieben wir Suppen in allen Varianten und könnten sie jeden Tag essen. Große Fans sind wir auch von dieser cremigen Kohlrabisuppe, von dieser Fenchelcremesuppe oder der sommerlichen Reissuppe mit Gemüse.