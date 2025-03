Diesen Bohneneintopf aus Mexiko wirst du lieben

Bohnen sind aus der mexikanischen Küche kaum wegzudenken. Ob als Beilage zu Tacos, Burritos und Enchiladas oder als eigenständige Mahlzeit – Frijoles, wie Bohnen auf Spanisch heißen, sind eine Bereicherung für jede Küche. Die Zubereitungsarten variieren dabei. Wir bereiten sie heute mit Zwiebeln, Knoblauch und ganz viel Aroma zu. Hier kommt das Rezept für mexikanischen Bohneneintopf.

So einfach bereitest du Frijoles, einen mexikanischen Bohneneintopf zu

In Mexiko sind Bohnen mehr als nur eine Beilage. Sie gehören zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln und haben eine lange Geschichte, die bis zu den alten Hochkulturen der Azteken und Maya zurückreicht. Schon damals galten Bohnen als essenzieller Bestandteil der Ernährung, oft in Kombination mit Mais und Chili. Diese drei Zutaten bilden die Basis vieler mexikanischer Gerichte und sind bis heute unverzichtbar.

Frijoles gibt es in verschiedenen Varianten. Besonders beliebt sind Frijoles de la Olla, also gekochte Bohnen, und Frijoles Refritos, die pürierte und angebratene Version. Jede Region in Mexiko hat ihre eigene Art, Frijoles zuzubereiten, sei es mit speziellen Gewürzen oder durch das Hinzufügen von Zutaten wie Chorizo oder Käse.

In unserer heutigen Variante verfeinern wir die Bohnen mit Zwiebeln, Knoblauch sowie Kräutern und Gewürzen zu einem dicken Eintopf. Lorbeerblätter, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Oregano und Koriander geben ihm seinen typischen Geschmack. Ein guter Schuss Olivenöl und Sojasoße sorgen für eine angenehme Cremigkeit, während Tomatenmark die Aromen abrundet. Wer es schärfer mag, gibt noch etwas Chili hinzu.

In vielen Haushalten in Mexiko stehen Bohnen täglich auf dem Tisch und werden meist in großen Mengen zubereitet und mit der Familie geteilt. Obwohl Frijoles eine lange Tradition haben, lassen sie sich wunderbar modern interpretieren. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu einem echten Allrounder in der Küche.

Frijoles: mexikanischer Bohneneintopf Anke 4.22 ( 47 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Kidneybohnen aus der Dose

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

3 EL Sojasoße

3 EL Tomatenmark

1,5 TL Paprikapulver edelsüß

1,5 TL Oregano

1/2 TL Koriander

1/2 TL Kreuzkümmel

400 ml klare Gemüsesuppe

1 Lorbeerblatt

Salz

Chili optional Zubereitung Lass die Bohnen abtropfen.

Schäle Zwiebeln und Knoblauch und hacke sie fein. Schwitze beides danach in einer Pfanne in Öl glasig an. Gib Sojasoße, Tomatenmark, Paprikapulver, Oregano, Koriander und Kreuzkümmel hinzu und lass alles unter Rühren 10 Minuten dick einkochen.

Gib die Bohnen samt Gemüsesuppe und Lorbeerblatt hinzu und lass sie etwa 5 Minuten unter Rühren köcheln. Würze den mexikanischen Bohneneintopf mit Salz und schmecke ihn gegebenenfalls noch mit Chili ab. Entferne das Lorbeerblatt vor dem Servieren.

