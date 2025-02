Dieses türkische Käsefondue ist unheimlich cremig

Wir alle kennen mit Sicherheit das Schweizer Käsefondue. Doch hast du auch schon mal von türkischem Käsefondue gehört? Das hat eine besonders cremige Konsistenz und schmeckt noch dazu bereits zum Frühstück! Also schnapp dir ein Brot und genieße dieses besondere Gericht.

Türkisches Käsefondue: So cremig ist Mıhlama

Hier hat der Winter beschlossen, eine kleine Abschlusstournee zu machen. Das tut er, indem er uns noch einmal eisige Temperaturen beschert, durch die Zähne klappern und Finger taub werden. Nun ist es höchste Zeit, gedanklich an warme Orte zu reisen, wo die Sonne scheint und du die Füße in ein kühles Gewässer halten möchtest. Wie wäre es mit der Schwarzmeer-Region in der Türkei? Die hat von Bergen über Städte bis hin zu Meer alles zu bieten. Wie wir da hinreisen? Mit einem leckeren, türkischen Käsefondue.

Mıhlama heißt dieses Fondue in der Landessprache und bezeichnet ein besonderes Frühstück. Die Region rund ums Schwarze Meer ist bekannt für ihre weitläufigen Maisfelder, weshalb das Getreide in der dortigen Küche viel eingesetzt wird. So zum Beispiel in Brotrezepten oder, wie hier, im türkischen Käsefondue. Moment – Mais im Käsefondue? Wie darf man sich das denn vorstellen?

Im Grunde wie eine Art geröstete Polenta mit Käse, die dank des Mehls unheimlich cremig wird. Zusätzlich zieht der Käse beim Schmelzen wunderschöne Fäden. Tunke eine Scheibe Brot hinein, und dann heißt es nur noch: genießen! Trinke dazu unbedingt ein Glas türkischen schwarzen Tee, das passt besonders gut. Und natürlich punktet das Mıhlama nicht nur zum Frühstück, sondern schmeckt den ganzen Tag über.

Lass uns die Türkei noch nicht direkt wieder verlassen, sondern kulinarisch etwas verweilen. Probiere Menemen, ein besonders sämiges Rührei oder Lahana Sarması, gefüllte Kohlrouladen. Immer ein Hit sind diese türkischen Apfeltaschen.