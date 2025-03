Dieser Möhren-Frischkäse-Dip ist perfekt fürs Frühstück

Ob am Morgen auf dem Frühstückstisch oder am Abend zu den Snacks – ein guter Dip sollte in der Runde nicht fehlen. Eine frische und cremige Variante ist dieser Möhren-Frischkäse-Dip, der wirklich zu fast allem schmeckt.

Cremig-frischer Genuss: Möhren-Frischkäse-Dip

Dips sind eine wunderbare Variante, mehr Schwung in dein Essen zu bringen. Sie schmecken auf Brot, sind ein toller Begleiter zu Gemüse und zu einer Fingerfood-Platte dürfen sie ohnehin nicht fehlen. Das Allerbeste an ihnen: Sie sind unkompliziert in der Zubereitung und so vielfältig, dass du jeden Tag eine andere Variante probieren kannst.

Mein aktueller Favorit ist dieser Möhren-Frischkäse-Dip, der alles vereint, was ich gerne mag: eine cremige Konsistenz, frische Kräuter, knackige Nüsse und die Süße von Früchten. Ich würde sagen: Lass uns nicht lange um den Dip herumreden und direkt starten.

Für den Dip schneidest du Möhren in grobe Stücke und brätst sie mit Öl kurz in der Pfanne an. Sie werden dadurch nicht nur weicher, sondern karamellisieren auch und bekommen einen süßlichen Geschmack. Die Stücke kommen dann zusammen mit Frischkäse und Joghurt in einen Mixer, in dem du alles gut durchpürierst, bis du eine glatte, cremige Masse bekommst. Gib etwas frische Petersilie hinzu und schmecke den Dip dann mit Salz und Pfeffer ab.

Nach dem Mixen füllst du den Dip in ein Schälchen und streust als Topping Granatapfelkerne, gehackte Pistazien und die restliche Petersilie darüber.

Tipp: Füge dem Möhren-Frischkäse-Dip für weitere Geschmackskomponenten hinzu. Für eine frische Note sorgt zum Beispiel ein Spritzer Zitronensaft oder der Abrieb einer Zitrone, scharfe Aromen bringt ein Hauch Chilipulver und für eine orientalische Note kommt eine Prise Kreuzkümmel hinein.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Welcher Dip darf es als Nächstes sein? Vielleicht ein Spinat-Hummus? Der liefert dir jede Menge gesunde Inhaltsstoffe wie Vitamine und Eisen und schmeckt sowohl auf Brot als auch zu Gemüse. Auch eine Paprikacreme ist im Nu gezaubert und bringt Abwechslung in den kulinarischen Alltag. Den persischen Dip Borani darfst du dir ebenso nicht entgehen lassen.