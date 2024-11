Wenn du diesen Dip nicht kennst, hast du etwas verpasst

Wie, du kennst Borani nicht? Dann hast du bisher auf jeden Fall etwas verpasst. Dieser persische Spinat-Dip ist eine traditionelle Vorspeise, die aber auch als Soße zu so gut wie allem passt. So lecker hast du Spinat noch nie gegessen!

Borani: So machst du den persischen Spinat-Dip

Borani stammt aus dem Iran und beschreibt eigentlich eher eine Art der Zubereitung als ein bestimmtes Gericht. Es besteht aus gekochtem oder blanchiertem Gemüse, das mit Knoblauchjoghurt übergossen wird. Hierzulande beschreibt das Gericht allgemein einen persischen Spinat-Dip, der im Persischen Borani-e Esfanaj heißt. Benannt wurde es nach der Königin Pourandokht, die um das Jahr 630 herum über das Sassanidenreich herrschte. Sie soll eine Vorliebe für Joghurt gehabt haben.

Ich esse Borani seit meiner Kindheit gern. Er war eines der Mittagessen, die meine Mutter uns an Wochenenden als leichte Kost vorsetzte. Dazu gab es Couscous, Reis oder einfach nur Brot. Mehr brauchte es auch gar nicht. Später, als ich dann auszog, wurde der persische Spinat-Dip zu einem gern gesehenen Snack bei mir und meiner WG. Er ist einfach zu machen, gesund und steckt noch dazu voller Geschmack. Hier findest du also meine Variante des Klassikers.

Du brauchst Spinat, den du kurz in gesalzenem Wasser blanchierst und dann gut ausdrückst. Versuche, so viel wie möglich herauszupressen, sonst wird der Dip zu flüssig. Währenddessen mischst du eine Joghurtsoße mit etwas geriebenem Knoblauch an. Hier reicht nur ein bisschen Knoblauch, denn dieser zieht nach und entwickelt dabei ein stärkeres Aroma. Wenn du magst, kannst du auch Zwiebeln anbraten. Außerdem brauchst du gehackte Walnüsse. Vermische alles miteinander und schmecke mit ordentlich Salz und Pfeffer ab. Und fertig ist er schon, dein persischer Spinat-Dip. Das war gar nicht so schwer, oder?

