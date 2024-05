Aus dem Ofen: Diese Möhren-Quiche mit Erbsen schmeckt auch Kindern

Für den Teig gibst du Mehl, kalte Butter (in Stücke geschnitten), Ei, Wasser und Salz zu einem glatten Tag. Wickle ihn in Frischhaltefolie und lass ihn eine Stunde im Kühlschrank ruhen.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Fette eine Tarte- oder Ringform mit Butter ein. Streue Mehl auf eine Arbeitsfläche und rolle den Teig rund aus. Lege die Tarteform mit dem Teig aus, drücke sie an und forme einen Rand. Steche den Boden mehrfach mit einer Gabel ein. Lege einen Bogen Backpapier auf den Teig, verteile Hülsenfrüchte darauf und backe den Teig auf mittlerer Schiene 15 Minuten blind vor. Lass ihn danach auskühlen.

