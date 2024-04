Süße Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott: ein Klassiker der österreichischen Küche

Mohnnudeln sind besonders in der Küche Österreichs beliebt. Dort werden sie gern mit einem Pflaumenkompott gegessen. Lust, die süßen Nudeln nachzukochen? Dann kommt hier unser Rezept für Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott.

Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott: kulinarischer Gruß aus Österreich

Die österreichische Küche ist auch bei uns sehr beleibt. Ein traditionelles Kalbsschnitzel wird hierzulande genauso gern gegessen wie der berühmte Kaiserschmarrn oder ein Apfelstrudel. Wie vielfältig die Kulinarik unserer Nachbarn ist, beweist auch unser Rezept für Mohnnudeln mit Zwetschgenkompott. Aus wenigen, einfachen Zutaten zauberst du eine raffinierte Süßspeise, zu der garantiert niemand nein sagen wird.

Hast du schon einmal Schupfnudeln selbst gemacht? Das ist einfacher als gedacht. Neben Zutaten wie Kartoffeln, Mehl, Ei und Mohn benötigst du etwas Geduld. Aber keine Sorge, mit etwas Übung rollst du die perfekten Nudeln.

Schäle zuerst die Kartoffeln und schneide sie in Würfel. Achte darauf, für die Schupfnudeln eine mehlig-kochende Sorte zu verwenden. Koche die Kartoffeln anschließend in Salzwasser gar, lass sie etwas auskühlen und drücke sie dann durch eine Kartoffelpresse.

Zusammen mit Mehl, Ei, einer Prise und Salz formst du daraus einen glatten Teig, den du nach einer halben Stunde Ruhezeit in zwei Hälften teilst, die du zu je einem Strang rollst. Schneide vom Teig nun ein Zentimeter lange Stücke ab und rolle diese mit den Händen zu Schupfnudeln. Die sollten in der Mitte etwas dicker sein und zu den Enden hin spitz zulaufen. Die Schupfnudeln werden anschließend in einem Topf mit Salzwasser für fünf bis sechs Minuten gegart. Sobald die Nudeln im Topf aufsteigen, sind sie gar. Anschließend erhitzt du Butter in einer Pfanne, gibst die Nudeln und den Mohn hinzu und rührst vorsichtig um, bis die Nudeln von allen Seiten mit Mohn bedeckt sind.

Dazu passt ein fruchtiges Zwetschgenkompott. Den kochst du aus frischen Zwetschgen, Zimt, Vanille, Wasser, Zitrone und bindest ihn mit Stärke ab. Für ein intensiveres Aroma kannst du die Pflaumen auch in Portwein kochen. Ersetze dafür das Wasser einfach durch den Wein. Besonders gut schmecken die Mohnnudeln, wenn die Zwetschgen noch warm sind. Wenn du magst, kannst du vor dem Servieren noch etwas Puderzucker über die Nudeln streuen. Das verleiht dem Gericht eine extra süße Note.

Es muss nicht immer herzhaft sein. Fans süßer Speisen erfreuen sich auch an Gerichten wie einem süßen Auflauf mit Himbeeren, einem Quarkauflauf mit Haferflocken oder einem traditionellen Kaiserschmarrn.