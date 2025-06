Diese würzigen Pasta hast du in einer halben Stunde auf dem Teller

Manche Gerichte brauchen keine komplizierten Zutaten, keine aufwändige Zubereitung oder irgendwelchen speziellen Küchengeräte, um dir am Ende ein schmackhaftes Essen auf den Teller zu zaubern, dass nicht nur aromatisch, sondern auch optisch überzeugt. Diese mongolischen Hackfleisch-Pasta sind genau das: einfach gemacht, würzig, sättigend und in jeder Situation schnell zusammengerührt.

Mongolische Hackfleisch-Pasta: Wohlfühlgericht mit trügerischem Namen

Die mongolischen Hackfleisch-Pasta vereinen alles, was mich sofort überzeugt, etwas nachzukochen. Du bekommst so ziemlich alles, was du benötigst, in deinem Supermarkt, die Zubereitung ist kinderleicht und vor allem ganz schnell erledigt.

Allerdings solltest du dich nicht vom Namen täuschen lassen, denn mit der Mongolei hat dieses Rezept ungefähr so viel zu tun, wie der Mythos, dass Spinat außergewöhnlich viel Eisen enthalten würde. Die Grundlage, an welcher sich diese Zubereitung orientiert, geht auf das „Mongolian Beef“ zurück. Auch das stammt allerdings nicht aus der mongolischen Küche, sondern aus der sino-amerikanischen.

Es wurde ungefähr in den 1950ern von chinesischen Einwanderern in den Vereinigten Staaten entwickelt und dort in chinesischen Restaurants verkauft. Vermutlich, um die westlichen Geschmacksknospen mit einem intensiven, süß-würzigen Geschmack zu begeistern, ohne dabei zu exotisch zu wirken.

Genau an dieser Zubereitungsform orientiert sich auch die Hackfleischsoße, die du in diesem Rezept zubereitest. Die Verbindung von Rinderbrühe, Misopaste, Teriyaki- und Sojasoße sorgt für eine wahre Umami-Explosion auf deinem Teller. Wenn du magst bringen ein paar Chiliflocken noch ein wenig Schärfe rein und heben das Gericht auf eine pikante Ebene. Du kannst natürlich alle Nudeln verwenden, die du möchtest, aber Bandnudeln ergeben in meinen Augen einfach das beste Ergebnis, da sie die Soße und Aromen herrlich gut aufnehmen können.

Mongolische Hackfleisch-Pasta Dominique 4.23 ( 36 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 Knoblauchzehen

20 g frischer Ingwer

3 Frühlingszwiebeln

etwas neutrales Pflanzenöl

400 g gemischtes Hackfleisch

150 ml Rinderbrühe

2 TL dunkle Misopaste online z.B. hier 🛒 verfügbar

60 ml Teriyakisoße

30 ml helle Sojasoße

1 TL dunkle Sojasoße

1 TL Chiliflocken optional

1 TL Speisestärke

2 EL Wasser für die Speisestärke

300 g Bandnudeln z.B. Tagliatelle

1 TL geröstetes Sesamöl

1 EL Sesamkörner zum Garnieren Zubereitung Schäle Knoblauch und Ingwer. Schneide beides fein. Wasche die Frühlingszwiebeln und schneide den grünen Teil in Ringe. Schneide den weißen Teil in feine Stücke.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne. Brate das Hackfleisch darin krümelig. Gib Knoblauch, Ingwer und den weißen Teil der Frühlingszwiebeln dazu und röste alles für weitere 2-3 Minuten an.

Lösche alles mit der Rinderbrühe ab. Rühre Misopaste, Teriyaki-Soße, beide Sojasoßen und, falls du magst, Chiliflocken ein.

Bring alles einmal kurz zum Aufkochen. Rühre währenddessen die Stärke mit dem Wasser an und gib sie in die Pfanne.

Lass alles bei mittlerer Hitze für 5-6 Minuten köcheln, bis die Soße etwas eingedickt ist.

Koche die Nudeln in reichlich Salzwasser nach den Packungsangaben. Schöpfe etwas vom Nudelwasser ab, um es ggf. in die Soße zu geben, falls sie zu dick wird.

Gieße die Nudeln ab und verrühre sie gut in der Soße. Lass alles für 1-2 Minuten durchziehen und schmecke es mit Sesamöl ab.

Serviere die Pasta mit den grünen Frühlingszwiebel-Ringen und Sesamkörnern.

