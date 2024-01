Schneide die Mozzarella-Kugeln zunächst in der Mitte durch. Dann höhlst du beide Hälften vorsichtig mit einem Messer aus, sodass zwei Kuhlen entstehen.

Die abgeschnittenen Mozzarella-„Hütchen“ schneidest du nun in kleine Würfel. Danach viertelst du die Kirschtomaten und schneidest die Basilikumblätter klein. Gib nun alle kleingeschnittenen Zutaten in eine Schüssel und würze sie noch mit Pfeffer. Anschließend befüllst du die ausgehöhlten Mozzarella-Hälften damit und klappst sie hinterher wie einen Hamburger zusammen.

Lege danach drei Bacon-Scheiben horizontal so nebeneinander, dass sie sich etwas überlappen. Dann legst du nach dem gleichen Schema drei weitere Bacon-Scheiben vertikal darüber. Die gefüllten Mozzarella-Bomben legst du anschließend in die Mitte. Danach wickelst du die Mozzarella-Kugeln in die Bacon-Streifen ein.