Müslikekse selber machen für einen süß-gesunden Start in den Tag

Müslikekse werden von vielen als komischer Snack aus dem Supermarkt abgetan. Dabei schmecken sie wirklich hervorragend und du kannst sie sogar zum Frühstück essen! Unsere Version verzichtet auf raffinierten Zucker und hat so genau die richtige Süße, um mit Energie in den Tag zu starten!

Müslikekse selber machen: So einfach geht’s!

Meinen ernsten Kontakt mit Müslikeksen hatte ich, wie vermutlich viele andere auch, bei meinen Großeltern. Auf der Suche nach Süßigkeiten habe ich mich heimlich durch diverse Schränke gewühlt, in denen ich diese vermutete. Meine Erkundungstour förderte allerdings nur ein Gebäck zutage, das irgendwie zu gesund aussah, um als Süßigkeit durchzugehen. Ich probierte dennoch einen der Kekse – und spuckte ihn schnell wieder aus. Müslikekse waren damals nicht so mein Fall.

Anders als jetzt. Ich liebe die knusprigen Haferflockenkekse mit den weichen Rosinen drin. Noch besser, wenn es eine Version mit Schokolade in meinen Einkaufswagen schafft. Doch so lecker die Kekse auch schmecken, so ungesund sind sie leider. Die gekaufte Variante der Kekse enthält leider einfach zu viel Zucker. Ich probierte also rum und fand schließlich ein Rezept, das voller Geschmack steckt und mit deutlich weniger Süßstoff auskommt. Diese Müslikekse kannst du sogar zum Frühstück essen!

Ihre Zutaten machen Müslikekse zu einem idealen Start in den Tag, denn sie stecken voller Ballaststoffe und gesunder Fettsäuren. Haferflocken sind momentan ein regelrechtes Trend-Food, da sie reich an Proteinen, Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen sind. Unsere Müslikekse machen auch Müsli-Muffeln die kernigen Flocken schmackhaft und schummeln so etwas mehr gesundes Essen in ihre Ernährung.

Die Zubereitung von Müslikeksen ist ganz einfach und geht super schnell. Und die beste Nachricht: Nicht mal auf die Schokolade müssen wir verzichten. Ich persönlich esse diese Kekse am liebsten mit richtig dunkler Schokolade mit einem Kakaoanteil von 80 % oder mehr. Magst du helle lieber, verwende diese stattdessen.

Worauf wartest du noch? Ran an den Ofen! Und wo dieser schon mal läuft, kannst du gleich noch weitere einfache Keksrezepte backen, wie Shortbread aus nur vier Zutaten oder blitzschnelle Cookies. Eher Lust auf etwas Deftiges? Dann backe doch unsere würzigen Käseplätzchen!