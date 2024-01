Beginne damit, das Mehl in eine Schüssel zu sieben und mit dem Salz und Backpulver zu vermengen. Schneide dann die kalte Butter in Stücke und verknete sie mit den Händen kurz mit der Mehlmischung. Es sollten keine großen Klumpen mehr zu spüren sein.

Schlage das Ei in einer kleinen Schüssel oder Tasse auf und gib das kalte Wasser hinzu. Verrühre es allerdings nicht!

Gib das Ei-Wasser-Gemisch zum Mehl in die Schüssel und verknete alles mit den Händen zu einem glatten Teig.

Teile diesen im Anschluss in acht Teile und lass sie für 3 Stunden im Kühlschrank ruhen.

Tipp: Nutze eine Schablone und schneide überschüssigen Teig ab, damit am Ende alle Böden die gleiche Größe und Form haben.

Nimm einen der Teige aus dem Kühlschrank und rolle ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 3 mm dick zu einem Kreis oder Rechteck aus. Je nachdem, in welcher Form du den Kuchen backen möchtest.