Schmelze die Butter. Zerstoße die Schokoladen-Doppelkekse entweder von Hand oder in der Küchenmaschine. Mische dann die Butter unter. Gib die Mischung in eine Kastenform, drücke sie an den Rändern etwa 2 cm nach oben und streiche sie gleichmäßig dick aus. Stelle die Form in den Kühlschrank, bis sie fest ist.