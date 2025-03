Nudeln mit Avocadosoße: frischer Pasta-Genuss zum Frühlingsanfang

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm frische Rezepte. Eins davon: Nudeln mit Avocadosoße. Die cremige Soße, die mit knackigen Erbsen und Radieschen verfeinert wird, passt einfach perfekt zu Nudeln und in die sonnige Jahreszeit. Hier ist das Rezept.

Schnelles Rezept für Nudeln mit Avocadosoße

Lust auf Abwechslung in der Pasta-Küche? Dann solltest du unbedingt einmal Nudeln in Avocadosoße probieren. Die ist im Handumdrehen zubereitet und wird im Gegensatz zu vielen anderen Pastasoßen kalt gegessen. Mit Radieschen und Erbsen erhält das Gericht zudem eine frühlingshafte Note, die wir nach den langen und dunklen Wintermonaten wirklich gut gebrauchen können.

Die Avocado hat schon lange den Ruf weg, ein Superfood zu sein. Sie ist reich an ungesättigten Fettsäuren, liefert Vitamin K und sogar Vitamin D, Kalium, Kalzium und Folsäure. Wie praktisch, dass die grüne Frucht mit dem cremigen Inneren auch noch so gut schmeckt und vielfältig zubereitet werden kann. So passt sie unter anderem perfekt als cremige Soße zu Nudeln. Der beste Beweis: unser Rezept für Nudeln mit Avocadosoße. Abgerundet wird das geschmackliche Feuerwerk noch durch knackige Erbsen und Radieschen. Diese gehören im Frühjahr mit zu den ersten Gemüsesorten, die man ernten kann und sorgen für eine kleine Portion Schärfe im Gericht.

Während die Nudeln und die Erbsen auf dem Herd köcheln, bereitest du die Avocadosoße zu. Dafür brauchst du eine reife Avocado, etwas Zitronensaft, eine Knoblauchzehe, Olivenöl und Gewürze. Schäle das Fruchtfleisch der Avocado aus der Hülle, ziehe den Knoblauch ab und gib beides zusammen mit Öl und Zitronensaft in einen Mixer. Püriere alle Zutaten, bis du eine cremige Masse hast. Füge etwas Nudelwasser hinzu und mixe die Soße noch einmal und schmecke sie ab.

Sind die Nudeln fertig, vermischst du sie direkt mit der Avocadosoße und den Erbsen. Richte sie auf Tellern an, lege die in Scheiben geschnittenen Radieschen obendrauf und streue für noch mehr Schärfe ein paar Chiliflocken darüber. Geriebener Parmesan und frische Petersilie machen aus den Nudeln in Avocadosoße ein rundes Geschmackserlebnis.

Die Nudeln mit Avocadosoße bringen Abwechslung und frischen Schwung in die schnelle Pasta-Küche. Apropos schnell. Noch mehr einfache Nudelgerichte findest du bei Leckerschmecker. Darunter diese Pasta Frittata aus Nudeln vom Vortag, diese Kokos-Curry-Nudeln oder diese Rigatoni Mafiosi.