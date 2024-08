Nudeln mit Blumenkohl und Tomaten: wenig Aufwand, großer Geschmack

Hast du einen Blumenkohl und weißt nicht so recht, was du mit ihm anstellen sollst, kommt hier unser kulinarischer Geheimtipp: Nudeln mit Blumenkohl. Geröstet im Ofen bekommt der Kohl ein besonderes Aroma und passt so perfekt zu Nudeln. Probiere es aus!

Einfaches Rezept für Nudeln mit Blumenkohl

Nudeln mit Blumenkohl sind ein einfaches Gericht, für das du nicht viele Zutaten benötigst. Auch die Zubereitung ist kinderleicht. Plane nur etwas mehr Zeit mit ein, denn der Blumenkohl wird im Ofen geröstet und dass dauert etwa eine halbe Stunde.

Damit solltest du dann auch beginnen. Bereite den Kohl vor, in dem du ihn wäschst und in kleine Röschen teilst. Vermische sie mit Olivenöl und groben Salz und backe sie dann auf einem Blech im Ofen für 30 Minuten goldbraun.

Wenn der Blumenkohl bereits 15 Minuten im Backofen ist, kochst du die Nudeln nach Packungsangabe bissfest. Nebenbei kümmerst du dich um die Soße. Schäle dafür Zwiebel und Knoblauch und schneide sie klein. Erhitze Olivenöl mit etwas Butter und dünste sowohl die Zwiebel als auch den Knoblauch darin glasig an. Wasche und viertel Cherrytomaten und gib sie ebenfalls mit in die Pfanne. Brate sie kurz mit an und lösche dann mit einer Kelle Nudelwasser ab. Lasse sie kurz schmoren, bis sie anfangen, zu zerfallen. Reicht das Wasser nicht aus, gieße ab und an mehr Nudelwasser nach.

Ist die Pasta al dente, schöpfst du noch mal etwas Nudelwasser für die Soße ab. Gib die Nudeln mit in die Pfanne, gießt das Kochwasser hinzu und würzt mit Chiliflocken, Salz und Pfeffer. Lass alles noch einmal zwei Minuten köcheln und mach dich dann ans Anrichten. Verteile erst die Nudeln und dann den Blumenkohl auf die Teller und streue Parmesan sowie Petersilie darüber.

Der weiße Kohl schmeckt nicht nur mit Nudeln, auch als Blumenkohlgratin ist er fantastisch. Probiere auch mal diesen gerösteten Blumenkohlsalat oder eine Pizza mit Blumenkohlboden.