Nudeln für Eilige: besonders lecker mit Knoblauchbohnen

Wenn dein Kühlschrank leer ist und die Motivation, zu kochen, sich in Grenzen hält, dann ist es Zeit für Nudeln mit Knoblauchbohnen. Die sind im Handumdrehen fertig, machen satt und schmecken doch überraschend raffiniert. Das hat Potential zum Lieblingsessen!

Unkompliziert und lecker: Nudeln mit Knoblauchbohnen

Die Idee, Hülsenfrüchte mit Pasta zu kombinieren, ist keine neue. In Süditalien gehört das quasi zum Küchenalltag, das beweisen Gerichte wie Pasta e Fagioli oder Pasta e Ceci. Besonders lecker sind dabei Cannellini-Bohnen, die mit ihrer cremigen Konsistenz perfekt zur zarten Textur von al dente gekochter Pasta passen. Dazu kommt bei unseren Nudeln mit Knoblauchbohnen eine ordentliche Portion Knoblauch, sanft angedünstet in gutem Olivenöl. So einfach, so lecker.

Neben Pasta, Bohnen und Knoblauch brauchst du für diese Nudeln mit Knoblauchbohnen nicht viel. Nur noch etwas Salz, Pfeffer, Chili und Petersilie. Wer mag, außerdem etwas Parmesan. Auch die Zubereitung ist kein Aufwand: Koche die Nudeln in gut gesalzenem Wasser al dente. Während das im Hintergrund passiert, schälst und hackst du Knoblauch fein und dünstest diesen in Olivenöl an. Sei hier nicht zimperlich oder mache dir Sorgen um eine Knoblauchfahne – wer ein bisschen Knoblauchduft nicht erträgt, ist deine Zeit auch nicht wert!

Gib die abgetropften Bohnen dazu und zerdrücke sie leicht, würze mit Salz, Pfeffer und Chili und hebe etwas von dem Pastawasser auf. Hebe nun die Nudeln unter und rühre alles mit etwas Kochwasser cremig. Am Schluss kommen noch frisch gehackte Petersilie und etwas Parmesan dazu. Fertig!

Nudeln mit Knoblauchbohnen sind mehr als ein eiliges Abendessen. Das Gericht beweist, dass gute Küche nicht viele Zutaten braucht, sondern ein wenig Gespür für Kombinationen. Bohnen liefern dabei übrigens nicht nur den Geschmack, sondern auch pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe und eine satte Textur. Mische dir einen schnellen Salat dazu an, wenn du magst und fertig ist ein schnelles Essen, das dich und auch eventuelle Gäste glücklich macht!

Nudeln mit Knoblauchbohnen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Pasta

Salz

4 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

1 Dose Cannellini-Bohnen ca. 400 g, z.B. diese hier 🛒

Pfeffer

Chiliflocken nach Geschmack

4 Zweige glatte Petersilie

Parmesan gerieben Zubereitung Koche die Nudeln in reichlich gesalzenem Wasser al dente.

Schäle und hacke den Knoblauch fein. Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze und dünste den Knoblauch sanft darin an, bis er leicht goldgelb ist.

Gieße die Bohnen ab, spüle sie ab und gib sie in die Pfanne. Zerdrücke sie grob mit einem Holzlöffel und würze mit Salz, Pfeffer und Chili.

Gieße die gekochten Nudeln ab und gib sie direkt zu den Bohnen in die Pfanne. Hebe dabei eine Tasse Nudelwasser auf. Rühre alles gut um und gib schluckweise etwas Kochwasser hinzu, bis eine sämige Sauce entsteht.

Hacke die Petersilie und mische sie unter. Reibe nach Belieben Parmesan darüber.

