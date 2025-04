Dieses Nudelgericht sorgt für Farbe auf deinem Teller

Der Frühling ist da und alles steht im Namen der Farbe Grün. Wir haben uns inspirieren lassen und kochen grüne Nudeln mit Spargel und Erbsen. Diese überzeugen nicht nur durch ihre intensive Farbe, sondern schmecken dazu noch frisch, cremig und fabelhaft. Ein richtiger Frühlings-Hit, den du im Handumdrehen zu Hause zubereiten kannst.

Nudeln mit Spargel und Erbsen: grün und lecker

Im Frühling ist die alles überlagernde Farbe definitiv Grün. Aus allen Ecken und Richtungen strahlen einen die verschiedensten Grüntöne an: Maigrün, Lindgrün, Gelbgrün, Giftgrün, Limettengrün, Waldgrün… naheliegend, dass wir etwas kochen mussten, was dazu passt. Wir schnappten uns also grünen Spargel, Erbsen und etwas Rucola und vermischten alles mit Nudeln und etwas knusprig gebratenem Pancetta, einem italienischen Speck aus dem Schweinebauch.

Nudeln mit Spargel und Erbsen sind das perfekte Gericht für einen lauen Frühlingsabend, an dem du einfach nur gemütlich im Garten oder dem Balkon sitzen und etwas Leckeres essen willst. Von Beginn der Zubereitung bis zum Essen dauert es nur etwa 25 Minuten und es fällt auch nicht viel Abwasch an.

Beginne damit, deine Nudeln zu kochen. Während sie langsam al dente werden, putzt du den Spargel. Bei grünem Spargel musst du nur die Stangen im unteren Drittel biegen. Der holzige Teil bricht dabei von ganz alleine ab. Schälen musst du den Rest nicht. Blanchiere den Spargel in deinem Pastawasser, bis er weich wird. Gib die Stangen dann in einen Mixer, füge etwas Sahne und Nudelwasser hinzu und püriere alles zu einer sämigen Soße. Füge bei Bedarf etwas mehr Pastawasser hinzu.

Schäle eine Knoblauchzehe und schneide Pancetta in kleine Würfel. Brate den Speck ohne Öl knusprig an und gib dann gehackten Knoblauch sowie Erbsen hinzu. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Mische die Spargelsoße mit den heißen Nudeln und verteile alles auf Teller. Bestreue die Nudeln mit der Erbsen-Speck-Mischung, Parmesan und etwas Rucola. Fertig sind die Nudeln mit Spargel und Erbsen.

Nudeln mit Spargel und Erbsen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln zum Beispiel Maccheroni

Salz

300 g grüner Spargel

2 Knoblauchzehen

100 g Pancetta oder anderer Speck

150 ml Sahne

150 g Erbsen TK

Pfeffer

Parmesan

Rucola nach Geschmack Zubereitung Koche die Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser al dente.

Putze währenddessen den grünen Spargel und brich die holzigen Enden ab. Schäle den Knoblauch und würfele ihn und den Pancetta.

Gib den Spargel zu den kochenden Nudeln und koche ihn weich. Gib ihn danach zusammen mit der Sahne und ca. 80 ml Pastawasser in einen Mixer 🛒 oder püriere alles in einer Schale fein. Passe mit mehr Pastawasser an, bis die Soße die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

Brate bei mittlerer Hitze den Speck ohne Öl knusprig.

Rühre den Knoblauch unter und brate ihn, bis er duftet. Füge dann die Erbsen hinzu und mische alles gut durch. Würze mit Salz und Pfeffer.

Gieße die Nudeln ab und mische sie mit der Soße. Verteile sie auf Tellern und streue die Erbsen drüber. Garniere alles mit Parmesan und Rucola.

