Nudeln mit weißen Bohnen: ein Stück Toskana auf dem Teller

Nudeln sind mehr als nur ein Sattmacher. Eine Portion Nudeln auf dem Teller, dazu eine leckere soße und fertig ist deine kleine Genuss-Auszeit. Das klappt besonders gut, wenn dich dein Pastagericht dann auch noch geschmacklich direkt nach Italien katapultiert. Wie in diesem Fall. Es gibt Nudeln mit weißen Bohnen nach einem toskanischen Rezept.

Einfaches Pasta-Rezept: Nudeln mit weißen Bohnen

Manchmal braucht es nicht viel, um glücklich zu sein. Ein Teller Pasta kann schon ausreichen. Ein gutes Beispiel ist dieses einfache Rezept aus der Toskana. Nudeln treffen hier auf weiße Bohnen, Spinat, Parmesan und Kirschtomaten. Heraus kommt dabei ein aromatisches Gericht, das keine Wünsche offen lässt.

Für die Zubereitung brauchst du nur wenige, einfache Zutaten. Neben Nudeln, wir verwenden Fettuccine, brauchst du weiße Bohnen aus der Dose, frischen Babyspinat, Kirschtomaten, etwas Basilikum und einen guten Parmesan. Aus deinem Vorratsschrank kommen Olivenöl, Salz, Pfeffer sowie Knoblauch hinzu.

Dann beginnst du damit, zuerst die Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest zu garen. Während diese vor sich hinkochen, ziehst du schon mal den Knoblauch ab und hackst ihn fein. Den Spinat wäschst du vorsichtig und tupfst ihn trocken. Halbiere die Tomaten, spüle die Bohnen in einem Sieb gründlich ab und reibe den Parmesan.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und schwitze den Knoblauch glasig an. Achte darauf, dass er dabei nicht verbrennt, da er sonst bitter schmeckt. Danach kommen auch schon die Tomaten dazu. Die brätst du kurz mit an, bis sie anfangen, leicht zu zerfallen. Füge die Bohnen und den Spinat dazu und dünste diesen mit an, bis er in sich zusammenfällt. Nun schöpfst du etwas Nudelwasser ab und löschst damit den Pfanneninhalt ab.

In der Zwischenzeit dürfte die Pasta fertig sein. Gieße das Wasser ab und mische die Nudeln unter das Gemüse in der Pfanne. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere die Bohnen-Pasta mit einer ordentlichen Portion Parmesan und frischem Basilikum.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sind die Nudeln mit weißen Bohnen schon alle? Nachschub findest du bei Leckerschmecker. Probiere doch mal diese Tomaten-Knoblauch-Pasta oder lass dir eine Portion Pasta alla genovese Napoletana, ein Gericht aus Ligurien, schmecken. In nur 15 Minuten fertig ist diese One Pot Lemon Pasta. Guten Appetit!

Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Pasta z.B. Fettuccine

Salz

1 Dose weiße Bohnen ca. 240 g Abtropfgewicht

150 g frischer Babyspinat

200 g Kirschtomaten

2 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

schwarzer Pfeffer

1 Handvoll frische Basilikumblätter

30 g frisch geriebener Parmesan Zubereitung Koche die Pasta in einem Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe al dente. Gieße sie anschließend ab und hebe eine halbe Tasse Kochwasser auf.

Spüle die weißen Bohnen in einem Sieb 🛒 ab und lass sie gut abtropfen.

Wasche den Spinat gründlich, tupfe ihn trocken, wasche die Tomaten und halbiere sie.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Temperatur. Gib den Knoblauch hinein und schwitze ihn kurz glasig an.

Füge die Tomaten hinzu und schwitze sie etwa 5 Minuten mit an, bis sie leicht zerfallen. Gib dann die Bohnen dazu.

Hebe den Spinat unter und lass ihn in der Pfanne zusammenfallen. Gib etwas Kochwasser dazu, damit eine Soße entsteht.

Mische die Pasta unter das Gemüse, schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab und garniere das Gericht mit Basilikum und geriebenem Parmesan.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.