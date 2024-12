Backe diesen Nuss-Zimt-Kuchen zu Weihnachten

Mische Mehl, Zucker, Zimt, Backpulver und Salz in einer großen Schüssel. Gib die gehackten Walnüsse, Haselnüsse, Pekannüsse und Cranberrys hinzu und rühre alles einmal gut durch.

Schmelze die Butter. Verquirle dann in einer separaten Schüssel Eier, Milch und die Butter miteinander. Gib die Mischung zu den trockenen Zutaten und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Fülle den Teig gleichmäßig in die vorbereitete Kastenform und streiche ihn glatt. Backe den Kuchen für 50–60 Minuten im vorgeheizten Ofen. Mache kurz vor Ende der Backzeit die Stäbchenprobe, um zu überprüfen, ob der Kuchen durchgebacken ist.

