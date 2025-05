Auberginen, Bohnen und Feta aus dem Ofen: Wenn’s lecker werden soll

Hunger und Appetit sind da, die Lust zu Kochen hält sich aber in Grenzen? Das Gefühl kennen wir! Genau für solche Momente gibt es einfache Ofengerichte, so wie diese Ofen-Auberginen mit Bohnen und Feta. Sie sind cremig, sättigend, einfach nur köstlich, und brauchen neben etwas Brot nicht einmal eine Beilage. So geht’s!

Ofen-Auberginen mit Bohnen und Feta: einfacher Auflauf für Eilige

Sonntagabende sind bei mir oftmals die Momente, in denen ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, noch aufwendig zu kochen. Ich war den ganzen Tag unterwegs und die heilige Prime Time nähert sich, wo Tatort-Fans (zu denen ich mich zähle) unbedingt vor dem Fernseher sitzen sollten. Langes In-der-Küche-stehen ist da nicht angesagt. Stattdessen brauche ich ein Gericht, das nach wenigen Handgriffen im Ofen steht und da sein Ding macht. So wie diese Ofen-Auberginen mit Bohnen und Feta, die ich erst letztes Wochenende für mich entdeckte.

Auf der Suche nach etwas Schnellem für den Ofen fand ich im Kühlschrank eine Aubergine und etwas Feta und sammelte außerdem Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch und eine Dose Bohnen zusammen. Während die Aubergine mithilfe von etwas Salz entwässerte, schnitt ich Zwiebeln und Tomaten klein und mischte alle anderen Zutaten in einer großen Schüssel mit ordentlich Olivenöl, Salz, Pfeffer und Chiliflocken. Ich verteilte alles in einer Auflaufform und legte die abgetupften und eingeölten Auberginenstücke darauf.

Schnell duftete die ganze Küche nach mediterranen Aromen und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Schnell einen Teller aufgefüllt, ein knuspriges Stück frisches Brot dazu und schon schnabulierte ich Ofen-Auberginen mit Bohnen und Feta auf meinem Sofa, während ich nebenbei gespannt verfolgte, wie das Wiener Tatort-Team den neuesten Fall löste. Ein perfekter Sonntagabend.

Lust auf noch mehr einfache Ofengerichte? Ebenso einfach wie himmlisch schmeckt Ofenfenchel mit Tomaten und Feta. Ein besonderer Hit unserer Reaktion: Parmesan-Spargel aus dem Ofen. Und eine wahre Kindheitserinnerung, die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, ist der Polenta-Möhrenstern. Aber jetzt geht es erst einmal um die Ofen-Aubergine mit Bohnen und Feta. Ran da!

Ofen-Auberginen mit Bohnen und Feta Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Aubergine

Salz

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

3 Strauchtomaten

1 Dose weiße Bohnen 400 g

150 g Feta vegetarisch

3 EL Olivenöl

Pfeffer

Chiliflocken z.B. diese hier 🛒

1 Zweig Rosmarin

1 Spritzer Zitronensaft Zubereitung Schneide die Aubergine in dicke Scheiben und salze sie von beiden Seiten. Lege sie bis zum weiteren Gebrauch beiseite.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle Zwiebeln und Knoblauch und schneide beides in Scheiben. Schneide die Tomaten in mundegerechte Stücke. Tropfe die Bohnen ab.

Vermische Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und Bohnen in einer Auflaufform und brösele den Feta darüber. Gieße 2 EL Olivenöl dazu und würze mit etwas Salz, Pfeffer und Chiliflocken.

Tupfe die Auberginen gut ab, sodass sie nicht mehr so salzig sind und bestreiche sie mit dem restlichen Öl.

Lege die Auberginen auf das Bohnengemisch und streue die Rosmarinnadeln darüber.

Backe alles, bis die Auberginen weich sind. Schmecke mit einem Spritzer Zitronensaft ab. Dazu schmeckt frisches Brot.

