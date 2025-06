Ofen-Halloumi: mediterranes Blitzrezept

Wenn sich der Frühling nicht so recht entscheiden kann, ob er uns mit Sonne verwöhnen möchte oder doch einen auf Herbst macht, holen wir uns die Wärme eben auf den Teller. Unser Rezept für Ofen-Halloumi ist wie gemacht dafür. Der knusprig gebackene Käse, der zusammen mit einer aromatischen Tomatensoße und Oliven serviert wird, sorgt dank seiner mediterranen Aromen dafür, dass du dich wie im Urlaub fühlst.

Schnell gemacht: Ofen-Halloumi

Halloumi kann mehr, als nur als vegetarischer Ersatz für Fleisch auf dem Grill zu landen. Der beste Beweis: unser Rezept für Ofen-Halloumi in Tomatensoße mit Oliven. Die Zubereitung ist so einfach, dass das Rezept auch Kochanfängern spielend gelingt. Du musst lediglich die Tomatensoße in einer Pfanne anrühren und anschließend den griechischen Käse zusammen mit der Soße in eine Auflaufform geben. Der Ofen übernimmt dann und du kannst dich schon mal auf dein Essen freuen.

Für die Soße hackst du eine kleine Zwiebel und eine Knoblauchzehe fein und dünstest sie in Olivenöl glasig an. Lösche mit den gehackten Tomaten aus der Dose ab und würze alles mit Oregano, Salz und Pfeffer. Lass sie Soße ein paar Minuten köcheln. Währenddessen halbierst du die Tomaten und fügst sie zusammen mit den Oliven hinzu. Nun musst du nur noch den Halloumi in Stücke schneiden, die Soße in eine Auflaufform füllen und den Käse darauf verteilen. Dann geht’s in den Ofen für 20 Minuten.

Lass dir den Ofen-Halloumi mit frischem Fladenbrot schmecken. Möchtest du eine Variante mit etwas mehr Gemüse? Dann gib in Würfel geschnittene Zucchini hinzu. Ein paar Chiliflocken verleihen dem Ofengericht zudem eine pikante Note und zerbröselter Feta bringt noch mehr Aroma ins Spiel.

Du möchtest noch mehr aus dem griechischen Käse herausholen? Dann probiere Halloumi aus der Heißluftfritteuse, diese Halloumi-Tacos oder einen Couscous-Salat mit Halloumi und Blaubeeren.

Ofen-Halloumi
Portionen 2
Zutaten
1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 rote Paprika

2 EL Olivenöl

1 Dose stückige Tomaten 400 g

1 EL Rotweinessig

1 TL getrockneter Oregano

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL flüssiger Honig

150 g Kirschtomaten

2 EL schwarze Oliven entsteint

1 Block Halloumi 200 g

1 Handvoll frische Petersilie Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke 🛒 beides fein. Entferne die Kerne der Paprika und schneide sie in keine Stücke.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne. Brate Zwiebel und Knoblauch darin glasig an. Gib die Paprika dazu und brate sie kurz mit an.

Füge die Dosentomaten, den Rotweinessig und den getrockneten Oregano hinzu. Schmecke mit Salz, Pfeffer sowie Honig ab und lass die Soße rund fünf Minuten leicht köcheln.

Halbiere die Kirschtomaten und gib sie zusammen mit den Oliven zur Soße.

Schneide den Halloumi in Stücke. Gieße die Soße in eine Auflaufform und lege den Halloumi obendrauf. Backe alles auf mittlerer Schiene für 20 Minuten, bis der Halloumi goldbraun ist.

Serviere den Ofen-Halloumi mit gehackter Petersilie und frischem Fladenbrot.

