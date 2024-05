Ofengemüse mit Halloumi: würzig-schnelle Feierabendküche

Du kommst nach einem langen Tag nach Hause und dein Magen knurrt. Was gibt es da Besseres als ein schnelles und gesundes Abendessen, das wenig Vorbereitung braucht und dann im Ofen vor sich hin schmort? Eigentlich nichts. Koche deshalb heute direkt mal Ofengemüse mit Halloumi. Damit ist dein Abend gerettet!

Ofengemüse mit Halloumi: für jeden Geschmack etwas dabei

Ofengemüse mit Halloumi ist ein Gericht für die ganze Familie, da es je nach Geschmack angepasst werden kann. Magst du oder eine deiner mitessenden Personen ein Gemüse nicht, kannst du es ganz einfach durch ein anderes ersetzen. Das Prinzip ist immer das Gleiche: Du schneidest Gemüse klein, legst es auf ein Blech, aromatisierst es mit etwas Öl und Kräutern, gibst etwas Halloumi dazu und schiebst das ganze für 20-30 Minuten in den Ofen. Und zwack, fertig ist das Abendessen.

Halloumi ist ein Käse aus Kuh-, Ziegen- und/oder Schafsmilch, der besonders in Griechenland beliebt ist. Der Käse soll bereits vor etwa 2000 Jahren erstmals hergestellt worden sein und erinnert optisch an Mozzarella, hat aber sonst nicht viel mit ihm gemeinsam. Er ist salziger, besteht aus anderer Milch und hat eine Besonderheit: Er behält beim Erhitzen seine Form. Das macht ihn zu einem beliebten Grillkäse und so kennen ihn die meisten Deutschen auch. Ofengemüse mit Halloumi ist also eine Art, den Käse noch mal vollkommen neu zu entdecken.

Beim Backen im Ofen passiert mit den kleinen Halloumistücken etwas Tolles: Sie puffen ein wenig auf und werden knusprig, fast wie Popcorn. Das gibt einen geschmacklichen Kontrast zum süßlichen Gemüse und dazu ein spannendes Mundgefühl. Serviere dein Ofengemüse mit Halloumi mit Hummus, Zaziki oder einer leckeren Guacamole. So machst du dir den Feierabend einfach und kannst deine Zeit damit verbringen, nach einem langen Tag die Füße hochzulegen. Guten Appetit!