Zitronen-Knoblauch-Ofengemüse: schnell und einfach zubereitet

Ofengemüse ist eine gute Möglichkeit, mehr gesundes Grün auf den Speiseplan zu bringen. Denn mit der richtigen Soße wird es wunderbar aromatisch und schmeckt selbst Gemüsemuffeln. Wollen wir wetten?

Einfaches Rezept für den Sommer: Ofengemüse mit Zitronen-Knoblauch-Dressing

Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, sehnt man sich nach leichten Gerichten, die nicht so schwer im Magen liegen. Obst und vor allem Gemüse sind dafür bestens geeignet. Sie liefern wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, die Energie spenden, ohne den Körper zu belasten. Viele Gemüsesorten haben außerdem einen hohen Wassergehalt, der hilft, den Körper mit Flüssigkeit zu versorgen. Das ist besonders wichtig, wenn man wegen der Hitze viel schwitzt.

Ein weiterer Vorteil von Ofengemüse ist, dass man nicht stundenlang in der Küche vor einem warmen Herd stehen muss. Das Gemüse wird in mundgerechte Stücke geschnippelt und anschließen zusammen mit Kräutern, Gewürzen und Öl auf einem Blech in den Ofen geschoben. In der Zwischenzeit müssen wir nur noch das Dressing vorbereiten, das wir kurz vor dem Servieren über unser Zitronen-Knoblauch-Gemüse geben.

Für welches Gemüse du dich entscheidest, ist ganz dir überlassen. Wir verwenden in unserem Rezept Karotten, Brokkoli, Zucchini, Zwiebel und Paprika. Aber auch Tomaten, Pastinaken oder Rote Bete schmeckt richtig gut zum Dressing. Schau einfach, was du noch im Vorrat hast oder womöglich sogar frisch im Garten ernten kannst.

Das Ofengemüse mit Zitronen-Knoblauch-Dressing ist nicht nur einfach und schnell zuzubereiten, sondern auch äußerst vielseitig. Du kannst es als Hauptgericht servieren oder als Beilage zu Fleisch, Fisch oder Tofu reichen. Besonders gut passt es auch zu gegrilltem Hähnchen oder Lachs. Also, lass es dir schmecken!

Dieses Ofengemüse mit Halloumi ist auch ideal für eine schnelle Feierabendküche. Ebenso wie diese Gnocchi mit Ofengemüse, die du nach einer guten halben Stunde genießen kannst. Übrigens: Rote Bete mit Feta aus dem Ofen ist eine Wahnsinns-Kombi, die du auch unbedingt mal ausprobieren solltest!