Alles, was aus dem Ofen kommt, gilt bei uns in der Leckerschmecker-Redaktion als sogenanntes Wohlfühlessen. Denn nichts macht so glücklich wie warme Ofengerichte, die am besten mit Käse gebacken werden. Wenn dann auch noch die Lieblingsknolle der Deutschen dazukommt, sind wir einfach happy. Deshalb machen uns diese Ofenkartoffeln mit Gorgonzola und Spinat auch besonders glücklich.

Gebackene Ofenkartoffeln mit Gorgonzola und Spinat

Okay, wir geben zu, mal eben schnell gemacht sind die Ofenkartoffeln mit Gorgonzola und Spinat nicht. Du musst schon etwas mehr Zeit einplanen, um diesen Leckerbissen zu genießen. Aber die Warterei lohnt sich, ganz bestimmt! Und was gibt’s Schöneres als Vorfreude?

Zunächst gilt es also, die Kartoffeln im Ofen vorzubacken, und das dauert nun mal eine Stunde. Wasche sie vorher gut ab, denn die Schale kannst du später gern mitessen. Dann stichst du sie rundherum noch ein paar Mal mit einer Gabel ein, legst sie auf ein Blech oder in eine Auflaufform und schiebst sie in die Röhre.

Taue derweil schon einmal den Spinat auf und zerbrösele den Käse. Sind die Kartoffeln weich, kannst du sie wieder aus dem Ofen holen, längs halbieren – Vorsicht, heiß! – und das gegarte Fruchtfleisch herauslöffeln. Vermische es mit den restlichen Zutaten zu einer würzigen Füllung und gib diese zurück in die ausgehöhlten Kartoffelschalen. Jetzt kommt der Ofen abermals in Spiel, und nach maximal 20 Minuten kannst du endlich den ersten Bissen nehmen. Na, das hat sich doch gelohnt, oder?

Viel Arbeit machen die Ofenkartoffeln mit Gorgonzola und Spinat zum Glück nicht. Auch bei unseren Parmesan-Kartoffeln hält sich diese in Grenzen. Käse und Kartoffeln, das passt eben einfach zusammen, findest du nicht auch? Deshalb finden wir auch Kartoffeln Lorraine oder diese drei Kartoffelrezepte mit Käse so toll. Welches Rezept probierst du als Nächstes aus?