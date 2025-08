Olivenölkuchen mit Pfirsich: Von diesem Rezept bekommst du nicht genug

Du liebst saftige Kuchen mit einer überraschenden Note? Dann ist dieser Olivenölkuchen mit Pfirsich die richtige Wahl. Der mediterrane Kuchen überzeugt mit seiner lockeren Textur und dem fruchtigen Geschmack sonnengereifter Pfirsiche. Das Olivenöl verleiht dem Teig eine besondere Saftigkeit und einen dezent nussigen Geschmack. Lass dich von dem Rezept überzeugen!

Saftiges Rezept für Olivenölkuchen mit Pfirsich

In den Mittelmeerländern wird Olivenöl häufig zum Backen verwendet. Diese Tradition entstand aus einer Notwendigkeit heraus: Butter war in den warmen Regionen schwer haltbar, während hochwertiges Olivenöl immer verfügbar war. Heute schätzen Bäcker weltweit die besonderen Eigenschaften des Olivenöls, das Kuchen unglaublich saftig macht und lange frisch hält.

Für diesen Olivenölkuchen mit Pfirsich verwendest du am besten ein mildes, kaltgepresstes Olivenöl. Es sorgt für eine seifige Textur und einen subtilen Geschmack. Die Pfirsiche bringen eine natürliche Süße mit. Ob du frische oder welche aus der Dose verwendest, bleibt dabei dir überlassen – beide Varianten funktionieren und sind lecker.

Willst du den Olivenkuchen mit Pfirsichen nachbacken, brauchst du kein Profi zu sein. Pinsele eine Springform mit Olivenöl ein und streue sie noch mit Paniermehl aus. Anschließend rührst du aus den Zutaten einen geschmeidigen Teig zusammen, den du in die vorbereitete Form füllst. Halbiere die Pfirsiche und lege etwa ein Drittel auf den Teig. Streue noch etwas Zucker über die Früchte und lege kleine Butterflocken obendrauf. Dann wandert der Kuchen in den Ofen.

Nach einer guten halben Stunde ist der Olivenkuchen mit Pfirsichen fertig. Lass ihn abkühlen und streue nach Belieben etwas Puderzucker drüber. Oder genieße ihn pur!

Der Duft des Kuchens weckt Erinnerungen an Urlaub in Italien oder Spanien und steigert so die Vorfreude auf das erste Stück. Backe ihn also am besten gleich nach und lass ihn dir schmecken!

Bei Leckerschmecker findest du noch eine Vielzahl an fruchtigen Sommerkuchen. Wie wäre es mit einem leckeren Aprikosenkuchen oder einem saftigen Nektarinen-Buttermilch-Kuchen? Etwas ganz Besonderes ist der Salzzitronenkuchen.

Olivenölkuchen mit Pfirsich und Frischkäsecreme Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (Ø 24 cm), online z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x Für den Kuchen: 1.5 kg Pfirsiche frisch oder aus der Dose

115 ml natives Olivenöl extra

2-3 EL Paniermehl

3 Eier

400 g Zucker

1 Prise Salz

150 g Weizenmehl Type 405

1 TL Backpulver

1 Butter Für die Frischkäsecreme: 300 g Frischkäse

1/2 Zitrone

1 EL Schlagsahne

1 EL Honig Außerdem: frischer Rosmarin

Puderzucker optional Zubereitung Wasche die Pfirsiche, halbiere sie und entferne die Kerne.

Streiche die Kuchenform mit 1 EL Olivenöl ein und streue sie mit dem Paniermehl aus.

Trenne die Eier. Schlage die Eigelbe mit 150 g Zucker zu einer Creme auf. Lass 100 ml Olivenöl langsam einfließen und schlage dabei weiter.

Schlage das Eiweiß mit Salz steif.

Vermenge Mehl und Backpulver und hebe es mit dem Eischnee nach und nach unter den Öl-Teig.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Fülle den Teig in die Form und verteile 1/3 der Pfirsiche darauf. Streue 50 g Zucker darüber und belege sie mit kleinen Butterflocken.

Backe den Olivenölkuchen für 35-40 Minuten im Ofen.

Rühre währenddessen den Frischkäse mit der Sahne, dem Saft einer halben Zitrone und dem Honig glatt.

Lass den Kuchen auskühlen und bestreue ihn nach Belieben mit Puderzucker und garniere ihn optional mit Rosmarin.

Serviere den Olivenölkuchen mit der Frischkäsecreme.

