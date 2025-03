Gönn dir ein Omelett mit Radieschen und Speck zum Frühstück

Ein deftiges Omelett zum Frühstück sorgt dafür, dass du gut gesättigt den Tag beginnen kannst, ohne nach kurzer Zeit bereits zum ersten Snack greifen zu müssen. Mit knusprigem Speck und knackigen Radieschen überrascht dich dabei unser Omelett, das in 25 Minuten fertig auf dem Tisch steht.

Omelett mit Radieschen und Speck: eiweißreicher Sattmacher

Unser Frühstücks-Omelett mit Radieschen und Speck ist eine kleine Eiweißbombe und schmeckt dazu auch richtig gut. Die Kombination aus cremigem Ei, knackig-scharfen Radieschen und knusprig-salzigem Speck passt besonders gut für alle, die morgens gern etwas Herzhaftes zum Frühstück brauchen.

Ein Omelett ist ein unkompliziertes und schnell zubereitetes Frühstücksgericht. Du benötigst lediglich Eier und für die Füllung, Speck, Parmesan, Radieschen und Schnittlauch. Die Vorbereitung besteht aus Radieschen und Schnittlauch schneiden, Eier verquirlen und Parmesan reiben und sollte in fünf Minuten erledigt sein.

Danach geht’s auch schon an den Herd. Schmelze Butter in einer Pfanne und brate zuerst den Speck an, bis er knusprig ist. Nimm ihn dann heraus und stelle ihn erst einmal beiseite. Jetzt kommen frische Butter und die Eier in die Pfanne. Die werden nicht gebraten, sondern müssen auf niedriger Stufe stocken. So bleibt das Omelett schön zart und fluffig. Kurz bevor es fertig ist, streust du geriebenen Parmesan darüber, verteilst den krossen Speck und die Radieschen darauf und klappst das Omelett einmal in der Mitte zusammen. Zum Servieren streust du noch Schnittlauch auf das Omelett.

Keine Lust auf Speck? Kein Problem. Unser Omelett gelingt auch in der vegetarischen Variante. Lass den Speck einfach weg oder ersetze ihn durch gebratene Champignons. Schneide die Pilze in Scheiben und brate sie anstelle des Specks in der Pfanne an. Nimm sie ebenfalls heraus und verfahre weiter, wie im Rezept beschrieben. Die Pilze verteilst du dann später auf dem Parmesan.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Schau mal bei Leckerschmecker vorbei und entdecke unsere anderen Ideen für Omeletts. Passend zur Saison schmeckt zum Beispiel auch ein Spargel-Omelett. Eine internationale Variante bekommst du mit dem chinesischen Omelett Egg Fu Yung, das mit Weißkohl zubereitet wird. Keine Lust, morgens schon am Herd zu brutzeln? Dann ist das gerollte Omelett aus dem Ofen eine tolle Alternative.