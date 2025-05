Omelette Surprise: außen heiß, innen Eis

Wenn du bei einem Omelette Surprise an ein herzhaftes Gericht denkst, dann hat das Dessert seinem Namen bereits alle Ehre gemacht. Anders als man es vielleicht erwarten würde, wenn man es nicht kennt, handelt es sich beim Omelette Surprise um ein klassisches, köstliches Dessert.

Omelette Surprise: eine Eiskreation wie aus dem Bilderbuch

Im internationalen Raum ist die Zubereitung auch als Baked Alaska bekannt. In Deutschland wäre es vermutlich am ehesten mit einer Eistorte oder Eisbombe vergleichbar. Unabhängig vom Namen zählt hier: Mit ein paar Tricks kannst du dieses köstliche und beeindruckende Dessert ganz einfach selbst zubereiten.

Bei diesem Omelette Surprise werden abwechselnd Eis und Biskuitboden in einer Form aufeinandergestapelt. Anschließend kommt alles ins Eisfach, damit es gut aneinander festfrieren kann. Danach wird alles mit cremigem Baiser umhüllt, was vor dem Anschneiden mit einem kleinen Handbrenner flambiert wird. So erhält man einen köstlichen Nachtisch, mit kalter Überraschung im Innern.

Die Entstehungsgeschichte und Namensgebung dieser eindrucksvollen Eisspeise geht vermutlich bis ins 19. Jahrhundert zurück. Demnach soll sie in einem Restaurant zur Feier zubereitet worden sein, als die USA 1867 Alaska vom Russischen Kaiserreich erwarben.

Der Name für das Dessert war damals noch „Alaska Florida“, um die extreme Kälte und extreme Hitze, die in diesem Gericht vereint wurden, darzustellen. Seitdem haben sich verschiedene Variationen des Omelette Surprise entwickelt. In einer Variante wird es mit Alkohol übergossen, angezündet und brennend als „Flame on the Iceberg“ serviert.

Omelette Surprise Oli 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 12 Stunden Std. Gesamtzeit 12 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 8 Kochutensilien 1 Silikon Herzform

z.B. online hier 🛒 1 Flambierbrenner Zutaten 1x 2x 3x 3 fertige Tortenböden

3 l Eiscreme z.B. ein Mix aus Erdbeer, Vanille, Schokolade

2-3 Eier Größe M oder 100 g fertiges Eiklar

100 g Zucker

100 g Puderzucker Zubereitung Schneide die Tortenböden, wie im Video, so zurecht, dass sie in die Silikonform passen.

Hole das Eis aus dem Tiefkühlfach und schneide es in Stücke. Beginne mit dem Eis und lege abwechselnd eine Eisschicht und eine Tortenbodenschicht in die Form, sodass die letzte Schicht wieder aus Tortenboden besteht.

Stelle die Form für 12 Stunden ins Gefrierfach.

Bereite am nächsten Tag das Baiser zu. Trenne dazu 3 Eier und wiege 100 g Eiklar ab oder greife zu abgefülltem Eiklar. Schlage es zusammen mit dem Kristallzucker fest auf. Gib, sobald sich der grobe Zucker aufgelöst hat, nach und nach den Puderzucker hinzu.

Hole die Silikonform aus dem Eisfach und löse das Eis vorsichtig heraus. Bestreiche es rundum mit dem Baiser und flambiere es mit einem Flambierbrenner und bräune es gleichmäßig.

