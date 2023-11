Getrocknete Orangenscheiben, die zu einer großen Schale geformt werden, sind ungewöhnlich. Wird diese Schale dann aber noch mit einer luftigen Orangencreme gefüllt sowie mit süßem Orangensirup garniert, hast du ein imposantes Orangen-Dessert, das deine Familie und Freunde gleichermaßen begeistern wird.

Orangen, oder Apfelsinen, sind tropische Früchte, die in warmen Regionen wie Spanien, Italien, aber auch Indien oder Brasilien angebaut werden. Ihre Haupterntesaison ist von Oktober bis April. In dieser Zeit landen die leuchtend orangefarbenen Früchte im Überfluss in unseren heimischen Supermärkten.

Die runden Früchte sind bei vielen aber nicht nur wegen ihres süßen und saftigen Geschmacks beliebt, sondern auch wegen ihrer strahlenden Farbe, die an einen sonnigen Tag erinnert. Darüber hinaus haben Orangen einen hohen Vitamin-C-Gehalt, der das Immunsystem stärkt und dich weniger anfällig während der Grippesaison macht.

Orangen-Dessert mit raffinierter Mousse

Unser imposantes Orangen-Dessert ist eine tolle Abwechslung zu Orangenmarmelade oder Orangenkuchen und macht die Apfelsine zum Star auf dem Tisch. Deine Gäste werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, wenn du es ihnen präsentierst.

Eine getrocknete Orangenschale mit Orangenmousse und Orangensirup ist sicherlich ein Dessert für besondere Anlässe – aber wie besondere Anlässe, wird dir auch dieses Dessert garantiert in Erinnerung bleiben.

Verabschiede dich von gewöhnlichen Nachtischen und probiere die Orangenschale mit Mousse deshalb am besten gleich heute noch aus!

Orangen-Dessert Oli keine Bewertungen Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 5 Stunden Std. Gesamtzeit 5 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien 1 große Schale

1 mittelgroße Schale

1 kleiner Topf

1 Handrührgerät Zutaten 1x 2x 3x Für die Orangenschale: 125 ml Orangensaft

125 ml Wasser

250 g Zucker

2 Orangen Für die Orangenmousse: 2 Orangen

50 g Zucker

2 Blatt Gelatine

100 ml Sahne

frische Minze zum Garnieren Anleitungen Schneide zwei Orangen in dünne Scheiben. Koche Orangensaft, Wasser und Zucker auf und blanchiere darin kurz die Orangenscheiben und lass diese anschließend abtropfen.

Lass den Orangenfond nebenbei weiter einkochen, bis er eine sirupartige Konsistenz angenommen hat; stelle diesen Orangensirup für später beiseite.

Kleide eine große Schale mit Backpapier aus und drapiere die Orangenscheiben überlappend an den Innenseiten der Schale. Stelle dann eine weitere Schale zum Beschweren auf die Orangen.

Stelle die Schalen mit den Orangenscheiben zum Trocknen für rund 2 Stunden bei 100 °C Umluft in den Ofen; lass währenddessen die Ofentür leicht geöffnet, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Achtung : Die Trocknungszeit kann stark variieren – 2 Stunden brauchen die Orangenscheiben aber mindestens zum Trocknen.

Löse anschließend die kleine Schale von den Orangen und tupfe den überschüssigen Saft von den Scheiben ab. Stelle die große Schale samt Orangenscheiben für weitere 3 Stunden bei 100 °C Umluft und leicht geöffneter Tür in den Ofen. Achtung : Auch hier kann die Zeit variieren. Überprüfe einfach regelmäßig, ob die Orangenscheiben schon getrocknet sind.

Weiche für die Orangenmousse zunächst die Gelatine für ein paar Minuten in Wasser ein und drücke sie anschließend aus. Reibe eine Orange und hebe den Abrieb für später auf. Presse dann beide Orangen aus.

Koche den frisch gepressten Orangensaft mit Zucker auf und rühre die Gelatine ein. Lass die Mischung auf Raumtemperatur abkühlen.

Schlage die Sahne steif und hebe sie zusammen mit dem Orangenabrieb unter.

Löse die getrocknete Orangenscheibenschale aus der großen Schale, fülle sie mit Orangenmousse und garniere sie mit Orangensirup sowie frischer Minze.

Vom fruchtig-frischen Orangen-Tiramisu bis hin zum cremigen Mandarinenkuchen – auch diese drei Rezepte werden garantiert nicht nur dich begeistern: