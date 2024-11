So einfach gelingt ein Orangen-Mohnkuchen aus der Kastenform

Ich weiß nicht genau wieso, aber Mohn übt eine starke Anziehungskraft auf mich aus. Sind es die roten Blumen, die ganze Felder in ein optisches Flammenmeer verwandeln und die getrockneten Mohnkapseln, die wunderbar dekorativ aussehen? Vom Geschmack der Mohnsamen im Gebäck ganz zu Schweigen. Bin ich etwa in den Bann der Opiate geraten, die im Mohn vorkommen? Wohl kaum, dafür sind die Mengen viel zu gering. Einen großen Suchtfaktor hat unser Orangen-Mohnkuchen aber dennoch.

Orangen-Mohnkuchen: nussig und fruchtig

Der Kuchen braucht nicht viel Schnickschnack, um dich zu überzeugen. Er kommt ohne Creme und ohne tausend Arbeitsschritte aus, ist dennoch saftig und aromatisch. Dank der Orangen und des Mohns hat er eine frisch-fruchtige und zugleich nussige Note. Der Teig ist ein einfacher Rührteig; den rührst du, wie der Name schon sagt, einfach in einer Schüssel zusammen. Er kommt in eine Kastenform und dann ab in den Ofen. Etwa 40 Minuten später holst du ihn als warmen, dampfenden Kuchen wieder heraus.

Ein Tipp: Wenn du keine Butter zu Hause hast, kannst du sie mit Olivenöl ersetzen. Es macht den Teig besonders locker und fluffig.

Wenn du dich künstlerisch fühlst, kannst du ein paar dünne Orangescheiben auf dem Kuchen drapieren. Auf der goldbraun gebackenen Haube sehen die Orangen wie leuchtende Sonnen aus. Einfach schön, und das Auge isst schließlich auch mit. Sehr gut schmeckt dazu eine klassische Portion Schlagsahne. Dazu eine Tasse Kaffee, und der Tag ist gerettet. Das ist die Magie des Backens!

Abgesehen davon ist der fruchtig-sonnige Orangen-Mohnkuchen eine wunderbare Spätsommerkreation, wenn die Zitrusfrüchte Saison haben und die Mohnernte ansteht.

Auch unsere selbst gemachte Vanillesoße passt herrlich zum Orangen-Mohnkuchen. Eine ähnliche Kreation ist dieser tolle Zitronen-Mohnkuchen mit Olivenöl. Und ein Klassiker aus Kindheitstagen ist dieser wunderbare Mohnkuchen mit Streuseln.