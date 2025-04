Oster-Highlight: Diese Butter ist das i-Tüpfelchen auf jedem Brötchen

Ob süß oder herzhaft – Butter gehört einfach aufs Frühstücksbrötchen. Aber wie wär’s mal mit einem ganz neuen Twist? Diese Orangen-Pistazien-Butter ist mein Geheimtipp für den Osterbrunch! Frische Zitrusnoten treffen auf nussigen Crunch, eine Prise Chili sorgt für einen kleinen Kick – und das alles in einer cremigen Butter, die herrlich aufs Brot gleitet. Schnell gemixt, schön anzusehen und geschmacklich ein echtes Highlight. So schmeckt der Frühling!

Frischekick fürs Brot: Orangen-Pistazien-Butter

Unsere Orangen-Pistazien-Butter eignet sich hervorragend als Mitbringsel zum Oster-Brunch bei Freunden, als herzhaftes Geschenk für das Osternest eines Genießers oder als Grundlage für ein dekoratives Oster-Butter-Board. Worauf wartest du noch? Ran an die Butter!

Für die Orangen-Pistazien-Butter brauchst du nur einen Block weiche Butter, eine Bio-Orange, Pistazien, Chiliflocken und Salz sowie etwas frisches Basilikum. Die Pistazien und das Basilikum hackst du fein. Danach reibst du etwas von der Schale der Orange ab und presst ihren Saft aus. Der Orangenabrieb und -saft wandert gemeinsam mit den Gewürzen und der Butter kurz in den Mixer, damit sich das Ganze zu einer glatten Masse verbindet.

Im Anschluss rührst du die gehackten Pistazien unter. Sie sorgen für eine nussige Note und Crunch. Fülle die fertige Orangen-Pistazien-Butter in ein steriles wiederverschließbares Gefäß oder richte sie in einer Schale mit etwas frischem gehackten Basilikum an. Schon kann das (Oster-)Frühstück beginnen!

Besonders gut schmeckt unsere Orangen-Pistazien-Butter zu frisch gebackenem Baguette oder rustikalen Körnerbrötchen. Du kannst sie aber ebenso mit süßem Hefezopf, Brioche oder zu einem Osterlamm genießen. Genauso gut machen sich Grissini oder Cracker. Vor allem, wenn du die Butter als Appetizer servieren möchtest – einfach dippen und snacken.

Überrasche deine Gäste beim Oster-Brunch mit einem ganzen Büffet an leckeren Aufstrich-Varianten: Bereite zum Beispiel diese Honig-Rosmarin-Butter oder Ube-Butter zu. Oder wie wäre es mal mit einer Radieschenbutter für aufs Brot? Wenn du immer noch auf der Suche nach Ideen fürs Osterfrühstück bist, kann dir womöglich unser Koch-Bot weiterhelfen. Frag ihn gleich mal nach Rezeptideen!

Orangen-Pistazien-Butter Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Butter

1 Bio-Orange

75 g Pistazienkerne

Etwas frisches Basilikum zum Garnieren (optional)

Salz nach Geschmack

Chiliflocken nach Geschmack Zubereitung Stelle die Butter raus und lass sie etwas weich werden. Reibe in der Zwischenzeit die Schale der Orange ab und presse ihren Saft aus. Hacke die Pistazien und das Basilikum klein.

Gib die Butter gemeinsam mit etwas Salz, ca. 3 TL Orangenabrieb, 2 EL Orangensaft und Chiliflocken in einen Mixer. Mixe alles, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Rühre die Pistazien unter.

Serviere die Orangen-Pistazien-Butter in einer Schale 🛒 und garniere sie mit dem gehackten Basilikum.

