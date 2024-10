Orecchiette mit Spinat: leckeres Wohlfühl-Essen aus Süditalien

Wenn du Lust auf ein einfaches, aber geschmacklich überraschendes Nudelgericht hast, das in kürzester Zeit auf dem Tisch steht, dann ist dieses Rezept für Orecchiette mit Spinat genau das Richtige für dich. Die kleinen Teigwaren, die wie „Öhrchen“ aussehen – daher auch der Name „Orecchiette“, was auf Italienisch „kleine Ohren“ bedeutet, geben ein herrliches Wohlfühlgericht ab!

Orecchiette mit Spinat: knusprig dank Semmelbrösel

Orecchiette stammen aus Apulien, der Region im tiefen Süden Italiens, die sich wie ein Stiefelabsatz entlang der Adriaküste erstreckt. Dieses Gebiet ist bekannt für seine rustikale Küche, die geprägt ist von frischen Zutaten und einfachen Zubereitungsarten. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Orecchiette schon im Mittelalter von den Sarazenen nach Apulien gebracht wurden, und es wird vermutet, dass ihre Form ursprünglich von einer jüdischen Tradition beeinflusst wurde. Die besondere Form – ein rundes, leicht gewölbtes Teigstück – hat einen praktischen Zweck: Sie hält besonders gut Soßen und fängt aromatische Zutaten wie Olivenöl, Gemüse oder Käse perfekt auf.

Unser Rezept für Orecchiette mit Spinat ist so unkompliziert, dass du es im Handumdrehen nachkochen kannst. Während du die Pasta in kochendem Salzwasser garst, kannst du dich um den Rest des Gerichts kümmern. Der frische Spinat wird kurz in kochendem Wasser blanchiert, damit er seine satte Farbe behält und angenehm weich wird. Du kannst ihn natürlich auch durch anderes Gemüse ersetzen, aber Orecchiette mit Spinat ist eine wunderbare Kombi!

Ein Geheimtipp der apulischen Küche ist das Rösten von Semmelbröseln, die den Nudeln eine knusprige Textur verleihen. Mit Olivenöl angebraten und leicht goldbraun, sorgen sie für den ultimativen „Crunch“-Effekt. Knoblauch ist in der italienischen Küche ein Muss. Einfach kurz in Olivenöl anbraten, dann den blanchierten Spinat hinzufügen und schon hast du eine wunderbar aromatische Basis. Optional kannst du Chiliflocken für eine leichte Schärfe hinzufügen. Vermenge anschließend die Orecchiette mit dem Spinat und fertig ist ein leckeres Gericht!

Bei diesem herbstlichen Gericht kommt ebenfalls eine besondere Pasta-Sorte zum Einsatz: Strozzapreti mit Kürbis! Ein weiterer süditalienischer Klassiker ist diese Pasta e Ceci, ein Nudelgericht mit Kichererbsen. Und dieses Nudelgericht hat zwar einen schwierigen Namen, dafür ist die Zubereitung wunderbar einfach: Pasta alla Bersagliera!

Orecchiette mit Spinat keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Orecchiette

300 g Spinat frisch

4 EL Olivenöl

50 g Semmelbrösel

3 Knoblauchzehen

1 TL Chiliflocken

etwas Salz und Pfeffer

etwas Parmesan Zubereitung Koche die Orecchiette in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung, bis sie al dente sind. Hebe dabei eine Tasse Nudelwasser auf.

Wasche den Spinat gründlich und blanchiere ihn kurz (1-2 Minuten) in kochendem Wasser. Gieße ihn ab und lass ihn abtropfen.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer Pfanne und röste die Semmelbrösel darin goldbraun. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Erhitze in derselben Pfanne das restliche Olivenöl und brate den gehackten Knoblauch darin an, bis er duftet. Gib den blanchierten Spinat hinzu und brate ihn kurz mit. Gib die Chiliflocken dazu.

Gieße die gekochten Orecchiette ab und gib sie in die Pfanne zum Spinat. Füge bei Bedarf etwas Nudelwasser hinzu, um die Mischung cremiger zu machen. Würze mit Salz und Pfeffer.

Richte die Orecchiette auf Tellern an und streue die gerösteten Semmelbrösel darüber. Streue geriebenen Parmesan darüber.

