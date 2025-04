Serviere diese niedlichen Pancakes für deinen Oster-Brunch

Was ist denn da auf deinen Teller gehoppelt? Na, Osterhasen-Pancakes natürlich! Sehen die nicht niedlich aus? Fast zu schade, um sie zu essen… Aber nur fast. Schließlich isst das Auge zwar mit, aber satt wird man vom Gucken noch lange nicht. Trotzdem, je hübscher das Essen, desto mehr Spaß macht es auch, dieses zu verspeisen. Wir zeigen dir, wie einfach du diese Pfannkuchen zubereiten kannst.

So machst du niedliche Osterhasen-Pancakes

Pancake art, also „Pfannkuchen-Kunst“, ist keineswegs eine neue Erfindung. In den USA gibt es eine große Szene, in der Menschen aus dem süßen Teig allerlei Kunstwerke herstellen. Dafür färben sie Teig verschieden ein und schaffen mithilfe von Spritzflaschen auf heißen Platten wahre Kunstwerke. So aufwendig wollen wir es uns nicht machen, besonders nicht an Ostern. Da haben wir mit dem Zusammenstellen eines Buffets ohnehin schon alle Hände voll zu tun. Aber gerade die kleinen Gäste freuen sich dann doch immer wieder über liebevoll gestaltetes Essen. Osterhasen-Pancakes kommen da gerade recht und sorgen garantiert für Begeisterung am Frühstückstisch. Besonders, weil sie nach Lust und Laune dekoriert werden können.

Was auf den ersten Blick aufwendig aussieht, geht eigentlich ganz einfach. Zunächst brauchst du einen ganz normalen Pancake-Teig aus Mehl, Zucker, Salz, Milch und Natron. Schaue, dass er nicht so flüssig wird – er sollte eher eine zähe Konsistenz haben. Erhitze eine Pfanne und backe am besten einen Pfannkuchen vorweg, denn der erste wird nie schön. Dann geht es schon an die Formen für die Osterhasen-Pancakes. Du brauchst pro Hase sechs Pfannkuchen: einen größeren und einen kleineren runden Pancake für Körper und Kopf, zwei kleine ovale Pancakes als Ohren und zwei kleine runde Pancakes bilden die Hasenpfoten.

Hast du alle parat, setzt du sie wie bei einem Puzzle zusammen – was auch eine spaßige Aktivität am Essenstisch sein kann. Verziere die Pancakes mit Marmelade, Bananenscheiben, Schokocreme oder auch Sirup, ganz nach Geschmack. Egal ob du Kinder am Tisch hast oder einfach selbst wieder Kind sein willst – Osterhasen-Pancakes machen Frühstück bunter, spaßiger und ein kleines bisschen festlicher.

Mehr herzallerliebste Oster-Kreationen gefällig? Wie wär’s mit diesen niedlichen Osterhasen-Brötchen oder Osterhasen-Lollis? Deftig und trotzdem süß sind unsere Brezel-Küken.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Osterhasen-Pancakes Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Mehl

1 TL Natron alternativ: Backpulver

1 EL Zucker

1 Prise Salz

250 ml Milch

1 Ei

2 EL Butter geschmolzen

Öl für die Pfanne Zum Dekorieren (nach Belieben): Bananenscheiben

Beeren z. B. Heidelbeeren, Himbeeren

Marmelade

Schokocreme

Ahornsirup Zubereitung Vermische Mehl, Natron, Zucker und Salz in einer Schüssel. Verquirle die Milch mit dem Ei und der geschmolzenen Butter, gib sie zur Mehlmischung und verrühre alles zu einem glatten, zähflüssigen Teig. Lass ihn ca. 5 Minuten ruhen.

Erhitze eine beschichtete Pfanne 🛒 bei mittlerer Hitze und fette sie leicht ein. Backe nacheinander kleine Pancakes in verschiedenen Größen und Formen: 1 großer runder und ein kleinerer Pancake für den Körper und Kopf, 2 ovale Pancakes für die Ohren und 2 kleine runde für die Pfoten.

Richte alle Teile auf einem Teller in Hasenform an. Setze z. B. Bananenscheiben als Pfotenballen, Beeren als Nase, Marmelade als Schnäuzchen oder Sirup als Schwänzchen ein.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.