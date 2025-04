Dieser Osterzopf darf an den Feiertagen nicht fehlen

Genau wie die Ostereiersuche, das Osterfeuer und der Osterhase gehört auch ein Osterzopf ganz traditionell zum Osterfest dazu. Dieses herrliche, süße Gebäck muss an den Feiertagen dabei sein und wird dich mit Freude erfüllen, wenn du es ganz allein zubereitet hast. Mit ein wenig Butter bestrichen ist dieses Hefegebäck einfach köstlich.

Osterzopf: Traditionsgebäck in vielfältigen Formen

Der Osterzopf ist aber nicht nur ein schmackhaftes Hefegebäck. Er symbolisiert das Ende der Fastenzeit und gehört dementsprechend zum Fastenbrechen dazu. Der Zopf ist in vielen Ländern verbreitet, unterscheidet sich aber von Region zu Region etwas in Form und Füllung.

Allein in Deutschland gibt es viele regionale Unterschiede in der Art und Weise, wie der Zopf geflochten und aufgetischt wird. So existiert neben dem klassischen Zopf auch ein geflochtener Osterring, der vor allem im süddeutschen Raum verbreitet ist. Die Grundlage bildet immer ein fetthaltiger Hefeteig, der hin und wieder auch mit Rosinen, Schokolade, Nüssen oder Mohn verfeinert wird. Wo sich aber alle einig sind: Der Osterzopf muss süß sein!

Kompliziert ist die Zubereitung nicht, die wichtigste Tugend während des gesamten Prozesses heißt: Geduld. Unterschätze nicht, wie wichtig es ist, den Hefeteig in Ruhe gehen zu lassen. Am besten dafür ist eine Temperatur von 30 bis 40 Grad Celsius. Dabei gilt: Je kälter es ist, desto länger braucht der Teig zum Gehen.

Außerdem sollte er nicht an einem Ort stehen, an dem es zieht. Falls du dir unsicher sein solltest, kannst du deinen Backofen auch auf die entsprechende Temperatur vorheizen, ihn anschließend ausschalten und die Schüssel mit dem Hefeteig in den geschlossenen, ausgeschalteten Ofen stellen. Dann gelingt dir der Zopf garantiert!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Rezepte rund um Ostern und Hefegebäck. Wie wäre es statt einer klassisch süßen Variante mit einem herzhaften Osterzopf mit Pesto Rosso? Unsere Hefeschnecken mit Beeren sind zum Verlieben lecker. Und wenn es mit der Hefe doch nicht klappen sollte, dann kannst du auch einen Osterzopf ohne Hefe backen.

Osterzopf Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 35 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 170 ml Milch

400 g Weizenmehl Type 405

1 Hefewürfel

60 g Butter

60 g Zucker

3 Eier Größe M

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

4 EL Hagelzucker Zubereitung Erwärme 160 ml Milch in einem Topf. Fülle währenddessen Mehl in eine Schüssel 🛒 und drücke eine Mulde in die Mitte. Zerbrösle den Hefewürfel hinein.

Gieße etwa 1/3 der lauwarmen Milch in die Mulde. Verrühre es nach und nach mit Mehl vom Rand zu einem Teig und lass ihn für 15 Minuten an einem warmen Ort gehen.

Trenne die Eier.

Schmilz anschließend die Butter und vermenge sie mit der restlichen Milch, Zucker, 2 Eigelben, Vanillezucker und Salz. Gib die Masse zum Vorteig und verknete alles zu einem glatten Teig.

Lass den Teig, mit einem feuchten Tuch abgedeckt, für mindestens 1 Stunde gehen, bis er sich verdoppelt hat.

Knete den Teig anschließend erneut ordentlich für 3-5 Minuten durch und zerteile ihn dann in 3 Stücke.

Rolle sie zu drei Rollen von je ca. 40 cm Länge aus. Verbinde die Enden miteinander und flechte sie zu einem Zopf. Leg ihn auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und lass ihn erneut für 20 Minuten unter einem feuchten Tuch gehen.

Heize den Backofen auf 150 °C Umluft vor und verquirle 1 Eigelb mit den letzten 10 ml Milch.

Bestreiche den Zopf damit, bestreue ihn mit Hagelzucker und backe ihn ca. 30 Minuten goldbraun.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.