Klassiker aus Norddeutschland: ostfriesischer Rosinenstuten

Dieses Gebäck ist ein echter Klassiker und gehört definitiv mindestens einmal nachgebacken. Wir reden von Krinstuut, wie das Gebäck in Ostfriesland heißt oder einfach ostfriesischem Rosinenstuten. Dahinter verbirgt sich ein süßer Hefekuchen, der in der Kastenform gebacken und mit in Rum getränkten Rosinen verfeinert wird. Zusammen mit einer Tasse Ostfriesentee gönnst du dir eine kleine Auszeit, bei der die Zeit gefühlt stehenbleibt. Perfekt in unserem trubeligen Alltag.

So backst du ostfriesischen Rosinenstuten

Wer schon einmal eine typisch ostfriesische Teezeremonie mitgemacht hat, weiß, dass der herb-süße Tee mit etwas Gebäck dazu gleich noch viel besser schmeckt. Besonders gut dazu passt ein traditioneller und frisch gebackener Rosinenstuten.

Rosinenstuten nach ostfriesischem Rezept zuzubereiten, erfordert etwas Zeit. Er wird schließlich mit Hefe gebacken und die muss zwischendurch an einem warmen Ort gehen, damit der Teig schön fluffig wird. Lass dich davon nicht abschrecken, denn es lohnt sich.

Ein absolutes Highlight des Gebäcks sind die in Rum eingeweichten Rosinen, die dem Kuchen eine würzige Note verleihen. Überhaupt spielt der Alkohol im hohen Norden eine besondere Note. Rumrosinen oder in Rum eingelegter Kandiszucker verfeinern gern schon mal den kräftigen friesischen Tee, während dazu dazu die eine oder andere Rumpraline genascht wird. Aber keine Sorge, auch wenn du auf Hochprozentiges verzichtest oder auch Kinder vom Rosinenstuten etwas abbekommen sollen, kannst du trotzdem einen Krinstuut backen. Weiche die Rosinen stattdessen einfach in Apfelsaft ein.

Hast du den Hefeteig angesetzt und hat er nach der Gehzeit sein Volumen verdoppelt, kannst du ihn in eine gefettete Kastenform füllen, ihn noch einmal eine halbe Stunde Zeit zum Gehen schenken und dann im vorgeheizten Ofen fertig backen. Streiche ihn vorher noch mit einer Mischung aus Eigelb und Milch ein. Das verleiht dem Kuchen einen gold-gelbe Farbe und etwas Glanz. Lasse ihn dann noch gut abkühlen und serviere ihn dann mit einer guten Tasse Friesentee. Tipp: Wenn du den ostfriesischen Rosinenstuten dünn mit etwas Butter beschmierst, schmeckt er noch besser.

Hast du Lust, noch mehr regionale Spezialitäten zu entdecken? Dann schau begib dich doch mal auf kulinarische Deutschlandreise. Erfahre, was man in Norddeutschland sonst noch so gerne isst oder was in der Küche Süddeutschlands so alles auf den Tisch kommt.

Lust noch ein typisch nordisches Gebäck zu probieren? Dann backe als nächstes eine Friesentorte mit Blätterteighaube und Kirschfüllung.