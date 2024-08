Dieses Frühstück gibt Power: Overnight Oats mit Feigen

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag, heißt es oft. Es versorgt den Körper nach der nächtlichen Fast mit Nährstoffen und Energie – im Englischen heißt es deshalb übrigens breakfast, also „Fastenbrechen“. Aber genug mit den Fun Facts am frühen Morgen, schließlich haben wir Hunger! Heute gibt es Overnight Oats mit Feigen und hier ist das Rezept.

Rezept für Overnight Oats mit Feigen

Mit Overnight Oats mit Feigen tust du dir bereits zum Frühstück etwas Gutes und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen besteht die Basis aus Haferflocken. Diese standen lang in dem Ruf, nur die langweilige Grundlage für von Kindheitstraumata belastetem Haferschleim zu sein. Dann aber – vielleicht wurde ihnen ein besserer Pressesprecher zugeteilt – stellten wir alle plötzlich fest, wie unheimlich gesund die Flocken eigentlich sind und sie avancierten zum heimischen Superfood.

Haferflocken sind reich an Ballaststoffen, welche die Verdauung unterstützen. Zudem enthalten sie viel Eiweiß, die Vitamine K und B und Mineralstoffe wie Zink, Kalium und Magnesium. Am besten kann dein Körper diese aufnehmen, indem du Haferflocken einweichst. In unserem Leckerwissen erklären wir dir, warum.

Auch die Feigen in unseren Overnight Oats sind wahre Nährstoffbomben der Natur. Seit dem Altertum spielen Feigen für die Menschheit eine große Rolle und galten zwischenzeitlich sogar als Grundnahrungsmittel. Ihr wurden aphrodisierende Effekte nachgesagt und sie wurde als Heilpflanze verwendet. Letzteres lässt sich mit ihrem hohen Nährstoffgehalt erklären – sie enthält hohe Mengen Kalzium und Kalium, helfen der Verdauung, senken den Cholesterinspiegel und sind wirksam gegen Bluthochdruck. Du siehst, dieses Frühstück bringt dich richtig nach vorne!

Overnight Oats sind das perfekte Frühstück, denn du kannst sie einfach vorbereiten und brauchst am nächsten Morgen, wenn überhaupt, nur noch etwas Obst zu schneiden. So kannst du ganz einfach ein paar Minuten länger schlummern, ohne in Stress zu geraten. Probiere auch unsere anderen, leckeren Varianten, zum Beispiel Overnight Oats mit Kirschen und Schokolade oder mach dich wach mit Kaffee-Overnight-Oats. Magst du es etwas fruchtiger, sind diese Mango Kokos Overnight Oats deine erste Wahl!