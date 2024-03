Paçoca: Brasilianische Erdnussbonbons zu Ostern

Für einige ist Ostern ein religiöses Fest, für andere einfach nur ein paar freie Tage. Was auch immer die Motivation ist: Viele Menschen treffen sich am Ostersonntag zu einem ausgedehnten Frühstück. In Deutschland werden bei diesem klassisch Hefegebäck und Eier gegessen. Doch welches Essen ist in anderen Ländern typisch Ostern? Um diese Frage zu beantworten, zeigen wir euch hier. Heute bereiten wir Paçoca zu, brasilianische Erdnussbonbons.

Brasilianische Erdnussbonbons: Paçoca mit nur drei Zutaten

Paçoca ist eine Süßigkeit, die in Brasilien sehr beliebt ist. Ihr Rezept kommt aus dem brasilianischen Landesinneren und ist ein traditionelles Gericht der Caipira, wie dessen Einwohner genannt werden. Der Name Paçoca kommt von dem Wort posok, was in der Sprache des indigenen Volkes der Tupi „zerbröseln“ heißt. Damit beschreibt er gut, wie die brasilianischen Erdnussbonbons hergestellt werden. Für diese werden Erdnüsse, Salz und Zucker nämlich zu einer festen Masse gemahlen und in Form gebracht.

Für die Zubereitung von Paçoca brauchst du am besten einen guten Mixer oder eine Küchenmaschine. Diese hat die Kraft, die Erdnüsse zu einem gleichmäßigen Pulver zu mahlen. Durch das eigene Öl der Nüsse halten die Bonbons beim anschließenden Formen zusammen. Achte aber darauf, dass du die Masse nicht zu lange mixt, sonst bekommst du Erdnussbutter. Wichtig ist auch, dass du ungesalzene, im Idealfall ungeröstete Erdnüsse verwendest. Diese röstest du dann selber vor dem Mixen trocken an, ruhig mit Schale. Durch das Rösten bilden sich besondere Aromen, die frisch am besten schmecken.

Paçoca ist eine Süßigkeit, die in Brasilien zu Ostern und zur Festa Junina, dem Fest des heiligen João, gerne gegessen werden. Dabei gibt es sie in großen Gebinden in sämtlichen Supermärkten zu kaufen. Die gekaufte Version der Erdnussbonbons hat oftmals eine Korkenform. Wenn du sie zu Hause herstellst, kannst du sie aber einfach in Quadrate schneiden. Manche Menschen stechen auch mit Keksausstechern kleine Formen aus. Wie wäre es also mit Paçocas in Hasenform?

Motze deine Ostertafel mit weiteren leckeren Rezepten auf, wie den Hot Cross Buns oder dem Simnel Cake aus Großbritannien. Auch klassische deutsche Osterrezepte wie das Hasenfrühstück schmecken immer gut.