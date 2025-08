Pak Choi Curry: dein neuer Liebling aus dem Wok

Wasche das Gemüse. Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe, die gelbe und rote Paprika sowie die Zucchini in Streifen oder Scheiben.

Wasche auch den Pak Choi gründlich und zerteile ihn in grobe Stücke.

Koche den Jasminreis nach Packungsanweisung in leicht gesalzenem Wasser, das dauert etwa 15 Minuten. Röste währenddessen die Cashewkerne in einer fettfreien Pfanne goldbraun an und stelle sie beiseite.