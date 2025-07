Sommer zum Löffeln: Dieses Zucchini-Mango-Relish macht alles nur besser

Gute Dips machen alles besser. Dabei greifen viele auf die Klassiker, also Ketchup und Mayo, oder vielleicht mal einen Honigsenf zurück. Dabei gibt es so viel mehr, was es sich auszuprobieren lohnt. Beispielsweise dieses Zucchini-Mango-Relish. Das schmeckt nach Sommer im Glas, vertreibt auch an Regentagen den Blues und ersetzt ihn durch ein Lächeln und das Gewissen, dass alles doch gar nicht so schlimm ist. Schließlich haben wir die Ehre, zur gleichen Zeit wie dieses Rezept zu existieren. Das will gefeiert werden! Also schnapp die eine Zucchini und es geht los!

Zucchini-Mango-Relish überzeugt alle

Gut, das Wetter dieses Jahr ist, um es nett auszudrücken, bescheiden. Nach einigen brettheißen Tagen kam der Regen und der will so richtig auch nicht wieder weggehen. Aber sehen wir es positiv – die Pflanzen freuen sich und ein paar Tropfen haben noch niemandem geschadet. Dennoch ist es manchmal schwer, die gute Stimmung beizubehalten. Wo die Sonne nicht da ist, um mit ihren Strahlen für gute Laune zu sorgen, muss dann eben etwas anderes her. Wie wäre es da mit einem Zucchini-Mango-Relish?

Diese würzige Tunke entstammt ursprünglich der indischen Küche und bezeichnet eine Beilage, die aus zerkleinertem Gemüse oder Obst hergestellt wird, das in Essig, Zucker und Gewürzen mariniert oder eingekocht wird. Es ähnelt einem Chutney, ist allerdings meist etwas dünner und schmeckt eher nach Eingelegtem. Relishes können aus allerlei Zutaten zubereitet werden und sind daher saisonal ganz nach Herzenslust anpassbar.

Gerade können wir uns vor Zucchini kaum retten. Überall gibt es die grünen Sommerkürbisse und das ist gut so. Dennoch müssen von Zeit zu Zeit neue Rezeptideen her. Ein Zucchini-Mango-Relish kommt da gerade recht. Es schmeckt zu Curry-Gerichten und zu Reis, aber auch als Dip für Chips oder als Brotaufstrich. Im Kühlschrank hält es sich abgedeckt und hygienisch zubereitet mehrere Wochen, perfekt also, wenn der Sommer auch weiterhin auf sich warten lässt.

Auf den Geschmack gekommen? Dann probiere weitere, leckere Relish-Rezepte. Zum Beispiel dieses Gewürzgurken-Relish mit seinem säuerlich-frischen Geschmack. Doch lieber ein Chutney? Kein Problem! Mache doch mal Zwetschgen-Chutney oder ein fruchtiges Ananas-Chutney!

Zucchini-Mango-Relish Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 500 g Zucchini

500 g Mango

300 g Zwiebeln

1 Stück Ingwer etwa 2 cm

2 rote Chilischoten

300 g Zucker

1 EL Salz

300 g Weißweinessig

1 TL Koriandersamen

1 TL Kurkuma

1 TL Fenchelsamen

5 Curryblätter z.B. diese hier 🛒 Zubereitung Wasche die Zucchini und schneide sie in kleine Würfel. Schäle die Mango und schneide auch sie klein. Schäle die Zwiebeln und den Ingwer und entkerne die Chilischoten und hacke alles fein.

Gib alles zusammen mit dem Zucker, Salz, Essig und den Gewürzen in einen Topf.

Bring alles zum Kochen. Reduziere die Temperatur und lass alles bei geringer Hitze etwa 1,5 Stunden einkochen. Rühre dabei immer wieder um.

Das Relish ist fertig, wenn Gemüse und Obst weich und leicht durchscheinend sind und die Konsistenz an eine Marmelade erinnert. Fülle es in sterilisierte Gläser, verschließe diese gute und lagere es im Kühlschrank.

