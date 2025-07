Diese pikant-fruchtige Soße bringt dir die Sonne auf den Teller

Sommerzeit heißt endlich wieder gemütliche Grillabende mit Freunden. Ganz egal, ob an öffentlichen Grillplätzen, auf dem Balkon oder im Garten: es ist doch immer wieder schön, sich durch die mitgebrachten Speisen zu futtern und dann nacheinander die Köstlichkeiten vom Grillrost zu genießen. Mit unserem Ananas-Chutney bringst du einen Dip mit auf den Plan, der garantiert alle begeistern wird!

Ananas-Chutney passt zu fast allem

Beim Grillen kannst du das Ananas-Chutney zu fast allem genießen. Es passt zu gegrilltem Fleisch, Gemüse und Käse. Aber auch, um als Topping eine fruchtige Note hineinzubringen, macht es sich köstlich auf einem Curry oder einem Sandwich.

Die Basis für das Chutney bildet natürlich eine reife, saftige Ananas. Aber statt nur das Fruchtfleisch zu verwerten, werfen wir auch noch den kleingeschnittenen Strunk in den Topf. Der ist nämlich ebenfalls essbar, wird durch die Zeit im Topf aber etwas zarter. Außerdem bekommst du so die volle Ladung an guten Inhaltsstoffen. Die Tropfenfrucht ist unter anderem für das Enzym Bromelain bekannt. Das wirkt entzündungshemmend und verdauungsfördernd und kommt in besonders hoher Konzentration im Strunk vor.

Zusätzliche fruchtige Frische kommt durch den Orangen- und frisch gepressten Limettensaft in den Dip. Die Schalotten, Knoblauch und Ingwer erweitern alles mit genau der richtigen Portion Würze, die das Chutney ideal für alle herzhaften Gerichte macht. Wenn du nach dem Kochen noch nicht zufrieden bist, dann kannst du einfach noch ein wenig Speisestärke hinzufügen.

Wichtig ist, dass du die Gläser, in die du das Chutney füllen möchtest, richtig sterilisierst. Selbst eine Spülmaschine schafft es nicht, alle Keime effizient abzutöten und das ist essentiell, wenn du beim Öffnen keine böse Überraschung erleben möchtest. Also: Säubere deine Gläser richtig und dann mache dieses herrliche Ananas-Chutney gleich nach!

Ananas-Chutney Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Gläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Ananas

1 Bio-Limette

1 rote Chilischote

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

25 g Ingwer frisch

2 EL neutrales Pflanzenöl

2 EL brauner Zucker

1 TL Speisestärke

100 ml Orangensaft alternativ Ananassaft

2 TL Currypulver

1/2 TL Salz Zubereitung Schäle die Ananas und schneide das Fruchtfleisch sowie den Strunk getrennt voneinander in ca. 1 cm große Würfel. Wasche die Limette gründlich heiß ab, reibe etwas von der Schale ab und presse den Saft aus ihr heraus.

Wasche die Chili, halbiere sie und entferne die Kerne. Schneide sie anschließend fein. Schäle Schalotten, Knoblauch und Ingwer und schneide alles in feine Würfel.

Erhitze etwas Öl in einem großen Topf 🛒 . Dünste Schalotten, Knoblauch, Ingwer und Chili darin bei mittlerer Hitze für etwa 2 Minuten glasig.

Gib die Ananasstrunk-Würfel und den Zucker dazu. Lass sie unter stetigem Rühren für 2-3 Minuten leicht karamellisieren.

Lösche alles mit Limettensaft ab und lass es bei mittlerer Hitze weiter köcheln, bis die Flüssigkeit fast verdampft ist.

Mische die Speisestärke mit 2 EL Orangensaft glatt. Vermenge das restliche Ananasfruchtfleisch, den übrigen Saft und das Currypulver mit dem Topfinhalt und lass alles aufkochen. Füge anschließend die angerührte Stärke hinzu.

Lass alles für 1-2 Minuten leicht köcheln und schmecke das Chutney mit Salz ab. Gib die Limettenschale nach Geschmack hinzu und fülle das Chutney in sterilisierte Gläser. Verschließe sie und lass sie auf dem Kopf auskühlen.

