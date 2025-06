Probiere Gewürzgurken auf völlig neue Art und Weise

Ich weiß ja nicht wie es dir geht, aber ich liebe eingelegte Gurken. Egal ob pikant mit Chili, Knoblauchgurken oder die altbekannten Gewürzgurken. Ich kann sie immer direkt so aus dem Glas futtern, aber auch als fruchtig saures Extra im Salat machen sie einfach eine gute Figur. Wenn es dir genauso geht, dann musst du unbedingt dieses Gewürzgurken Relish probieren.

Gewürzgurken Relish: ein erstaunlich vielseitiges Topping

Gewürzgurken Relish ist ein unscheinbarer Mix aus fein gewürfeltem Gemüse, eingelegt in einen aromatischen Sud, der überraschend vielseitig ist. Es ist nicht süß, nicht sauer, nicht scharf, sondern von allem ein wenig. Und genau das macht es so kompatibel mit den unterschiedlichsten Gerichten.

Statt die Gewürzgurken direkt aus dem Glas zu futtern werden sie zusammen mit Zwiebeln kleingehackt, müssen dann etwas in Salz ziehen und werden zuletzt mit Apfelsaft und dem eigenen Sud eingekocht. Das Ergebnis ist ein Glas voller Glückseligkeit, dessen Inhalt du auf so ziemlich alles streichen kannst, was dir in den Sinn kommt.

Auf einem Burger oder in einem Sandwich verpasst es den Klassikern eine Richtung, wie es keine andere Soße schafft. Auch als Topping auf einem Salat gibt es ihm einen frischen, süß-säuerlichen Dreh. Oder du verrührst ein paar Löffel in Quark oder Naturfrischkäse und zauberst dir so im Handumdrehen einen neuen, schmackhaften Aufstrich.

Das Beste an diesem Rezept: es ist kinderleicht nachzumachen, braucht keine besonderen Küchengeräte oder exotischen Zutaten. Das einzig wirklich wichtige bezieht sich auf den Prozess nach der Zubereitung. Achte darauf, dass deine Gläser richtig sterilisiert sind, damit du keine böse Überraschung beim Öffnen erlebst. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen: Lass es dir schmecken!

Gewürzgurken Relish Dominique 4.05 ( 83 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien (z.B. diesen hier 🛒 1 Gemüsezerkleinerer Zutaten 1x 2x 3x 2 mittelgroße Zwiebeln

800 g Gewürzgurken

20 g Salz

250 ml Gewürzgurkensud

250 ml Apfelsaft naturtrüb

160 g brauner Zucker

1 EL Senfkörner

1 TL Kurkuma gemahlen

2 EL Apfelessig

2 EL Dill frisch, fein gehackt Zubereitung Schäle die Zwiebeln. Würfle die Zwiebeln und Gurken sehr fein mit einem Messer oder einem Gemüsezerkleinerer. Gib die Würfel anschließend in eine Schüssel, vermenge sie mit dem Salz und lass alles für 20 Minuten ziehen.

Gib sie anschließend in ein feines Sieb und lass alles gut abtropfen.

Koche den Gurkensud mit Apfelsaft, Zucker, Senfkörnern und Kurkuma unter gelegentlichem Rühren auf. Gib das abgetropfte Gemüse hinein, sobald sich der Zucker aufgelöst hat und lass es bei mittlerer Hitze für etwa 10 Minuten köcheln.

Schmecke es danach mit Apfelessig und ggf. etwas Salz ab. Gib kurz vor Schluss den gehackten Dill dazu.

Fülle alles, solange es noch heiß ist, in sterile Gläser und verschließe sie gut. Stell sie auf den Kopf bis das Relish abgekühlt ist.

