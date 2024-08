Pancakes mit Pflaumen: Das Glück kommt Stapelweise

Wie startest du am liebsten in den Tag? Mit einer Tasse Kaffee oder lieber Tee? Und soll dein Frühstück herzhaft oder süß sein? Für die Süßnasen unter uns gibt es heute mal wieder Pancakes. Aber nicht klassisch mit Ahornsirup. Wir haben uns stattdessen für Pancakes mit Pflaumen entschieden.

Pancakes mit Pflaumen: So lecker startest du in den Tag

Pancakes sind einfach der Hit. Wenn es etwas gibt, was uns die amerikanische Küche an Köstlichem beschert hat, dann sind es definitiv diese kleinen, fluffigen und in der Pfanne gebackenen Frühstücksküchlein. Besonders gut schmecken sie, wenn du sie auf dem Teller stapelst und sie mit einem lecken Topping genießt. In unserem Fall ist das ein schnelles Pflaumenkompott.

Dafür wäschst du Pflaumen, entfernst den Stein und schneidest sie in Stücke. Koche sie mit Wasser kurz auf und gib erst dann Zucker, Zitronensaft, Zimt und Sternanis hinzu. Lass alles für 20 Minuten kochen, bis die Pflaumen zerfallen.

Während die Pflaumen auf dem Herd kochen, bereitest du den Teig zu. Schmilz dafür zuerst die Butter. Mische die trockenen Zutaten (Mehl, Salz, Backpulver, Zucker und Vanillezucker) miteinander und rühre mit einem Schneebesen im Anschluss die flüssigen Komponenten (Butter, Eier, Buttermilch) für einen glatten Teig unter. Erhitze Öl in einer Pfanne, gib zwei Esslöffel Teig hinein und backe ihn von jeder Seite etwa zwei Minuten goldbraun aus.

Tipp: Du weißt nicht, wann ein Pancake bereit ist zum Wenden? Dafür gibt es einen einfachen Trick. Wenn der Teig auf der Oberseite anfängt, kleine Blasen zu bilden, ist es Zeit, den Pancake zu wenden und von der anderen Seite zu backen. Serviere die Pancakes dann mit dem warmen Pflaumenkompott.

Haben die Pancakes mit Pflaumen geschmeckt, dann solltest du auch mal unsere Apfel-Bananen-Pancakes probieren. Eine leichte Low-Carb-Variante gönnst du dir mit diesen Quark-Pancakes. Und eine Extraportion Proteine gibt es mit unseren Haferflocken-Pancakes.